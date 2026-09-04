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Resumen

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Imagen de Ava Gardner publicada en El Comercio en enero de 1947, a sus 25 años. Al lado, afiche de promoción de la película 'Mogambo' en 1954. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Imagen de Ava Gardner publicada en El Comercio en enero de 1947, a sus 25 años. Al lado, afiche de promoción de la película 'Mogambo' en 1954. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Por Carlos Batalla

La crónica publicada en El Comercio el 7 de abril de 1954 —escrita por la reconocida actriz estadounidense Ava Gardner a propósito de su experiencia en África durante el rodaje de la película “Mogambo” (1953), al lado de Clark Gable y Grace Kelly— ofrece una mirada fascinante, pero marcadamente exótica sobre el continente africano y sus habitantes. Lejos de constituir una especie de análisis antropológico, el testimonio de Gardner refleja inevitablemente la perspectiva de una celebridad norteamericana de 32 años que se adentra en territorios desconocidos para ella. Su visión de los llamados “indígenas incivilizados” está moldeada por los estereotipos y el asombro propios de una ajena a esa cultura, observando a las comunidades locales a través de los ojos de una turista privilegiada.

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