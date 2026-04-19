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Juan Alvarado, dueño fundador de la empresa Galaga, habló por primera vez sobre lo ocurrido el día de las elecciones. (Foto: Punto Final)
Juan Alvarado, dueño fundador de la empresa Galaga, habló por primera vez sobre lo ocurrido el día de las elecciones. (Foto: Punto Final)
Por Redacción EC

El dueño de la empresa Galaga, Juan Alvarado, se pronunció por primera vez tras las acusaciones del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y rechazó tajantemente que su compañía haya sido responsable de los retrasos en la distribución del material electoral.

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