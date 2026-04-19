El dueño de la empresa Galaga, Juan Alvarado, se pronunció por primera vez tras las acusaciones del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y rechazó tajantemente que su compañía haya sido responsable de los retrasos en la distribución del material electoral.

“Es totalmente falso. La empresa Galaga cumplió con entregar los recursos tanto en cantidad de unidades y de personas para la estiba y reparto oportunamente. Sin embargo el área de despacho (de la ONPE) no tuvo la mercadería asignada a tiempo”, dijo a Punto Final.

Alvarado explicó que su silencio inicial se debió a que aún se encontraban ejecutando el servicio logístico durante la jornada electoral.

“Guardé silencio, me mordí la lengua, mi silencio ha obedecido a que yo estaba en proceso de ejecución del servicio”, señaló.

Según detalló, la empresa contaba con los vehículos necesarios para cumplir con las rutas asignadas, pero el problema se originó en la entrega tardía del material electoral: “El área de despacho no tuvo la mercadería asignada a tiempo”, sostuvo.

En esa línea, indicó que incluso horas antes del inicio de la distribución advirtieron demoras a la ONPE, en específico al subgerente de Producción, Juan Phang, quien no le respondía.

“Hasta las 12 de la noche que yo le comunico al señor Juan Phang que tengo 35 unidades que no han cargado, que por favor apure el despacho para poder salir ”, relató sobre una comunicación interna por mensajes de WhatsApp.

“Luego él me hace una llamada y me dice que esperemos, que ya va a salir”, agregó.

Alvarado envió mensajes a Juan Phan de la ONPE pero no le respondía.

Asimismo, precisó que la distribución contemplaba 168 rutas desde la noche del viernes y otras 49 programadas para la mañana siguiente, con un plazo aproximado de 10 horas para completar el reparto.

Frente a los cuestionamientos sobre el personal, también negó irregularidades.

“Es falso que los conductores no cumplían con el requisito. Hicimos un filtro anterior para el personal”, indicó.

El empresario remarcó que Galaga cuenta con experiencia en este tipo de operaciones logísticas y que dispone de una flota de más de 200 unidades propias, además de personal adicional para cubrir incrementos de demanda.

Finalmente, Alvarado insistió en que su empresa cumplió con los términos del contrato y que las responsabilidades deben ser investigadas.

“Siempre hemos tratado de cumplir cada término de referencia en relación a las exigencias”, concluyó.