Una de las características de esta problemática es que se viene presentando al interior de edificios residenciales. A través de avisos físicos como banners y también en redes sociales, este tipo de negocio irregular se publicita como ‘spa VIP’, generando incomodidad entre quienes viven en la zona debido a la frecuencia inusitada de personas durante el día.

Según refieren los grupos vecinales, esta gente inescrupulosa se ha infiltrado en departamentos multifamiliares.

Esta situación se ha repetido en más de un punto del distrito, según lo ha referido el mismo alcalde, Carlos Canales, algunos de los cuales son calles y avenidas reconocidas, como Larco, Benavides y alrededores, sobre todo sectores donde conjugan espacios comerciales y turísticos, con edificios multifamiliares. Por esta razón, en el último tiempo se han ejecutado entre 4 a 5 intervenciones a este tipo de locales donde se ejercía la prostitución clandestina.

De acuerdo con un reportaje de Panorama, uno de estos puntos intervenidos fue un centro de masajes que operaba en un edificio multifamiliar en la cuadra 11 de la avenida José Larco. Dicho espacio servía de fachada, pues en realidad se ofrecía servicios sexuales.

Todo fue descubierto a través de un trabajo de investigación de la Policía Nacional, que se valió de un agente que se hizo pasar por cliente y pudo obtener desde adentro las pruebas que revelaban el ilícito negocio que se ejercía.

Denuncias de vecinos

Por el lado de los vecinos, a través de redes sociales, un grupo de ellos sostuvo que han realizado denuncias en varias oportunidades y alertado al municipio miraflorino sobre la aparición de este tipo de negocios que ofrecen servicios sexuales en el distrito, bajo la fachada de centros de masajes. Sin embargo, refirieron que esto no da resultado y que los establecimientos no desaparecen del todo.

“​Las denuncias están hechas, los vecinos denuncian una y otras vez con pruebas y no pasa nada. Se han enviado fotos, videos y direcciones exactas de locales de prostitución clandestina", expresaron.

En tanto, manifestaron que no hay una fiscalización adecuada de parte de la comuna distrital ni una labor de seguimiento para comprobar si estos sitios operan solo brindando servicio de masajes o spa. Pidieron mayor seguridad y que estos locales sean clausurados de inmediato.

Algunos de estos negocios son en realidad fachada para otro tipo de servicios.

“Queremos más acción. Que no nos pidan lo que ya hicimos (denunciar). Clausuren estos focos de inseguridad en nuestro distrito, el municipio sabe cuáles son, los tiene mapeados”, indicaron.

Por su parte, El Comercio conversó con un vecino del distrito, que por miedo a represalias de parte de quienes manejan estos ilegales negocios prefirió el anonimato. Señaló que según refieren los grupos vecinales, esta gente inescrupulosa se ha infiltrado en departamentos multifamiliares. “Todo es fachada. Se promocionan en redes sociales y en Telegram”, sostuvo.

También contó que por lo general utilizan departamentos donde se ofrecen Airbnb en avenidas frecuentadas, en zonas céntricas, y en edificios que cuentan con más de 50 departamentos. “Ahí alquilan por día o fin de semana“, dijo.

El alcalde se pronuncia

Por su parte, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, durante la tercera Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, detalló que en el último tiempo se han intervenido 4 a 5 locales ubicados en edificios del distrito en donde se desarrollaba esta ilegal actividad. Asimismo, dijo que todo esto se dio gracias a las denuncias de vecinos que advirtieron de lo que estaba sucediendo.

“Es gente inescrupulosa que alquila departamentos. Se han desarticulado en 4 a 5 edificios. La municipalidad no tiene cómo saber si es que el vecino no denuncia. Deben estar atentos y avisarnos para que nosotros revisemos", señaló.

Canales explicó que la forma en que estos negocios logran funcionar empieza con las autorizaciones que los mismos edificios brindan. Lo hacen mediante una declaración jurada, donde se precisa que se trata de “salones de estética”.

“No sé qué tipo de estética porque allí no hay estética, sino tratamientos sexuales. Pero así consiguen la licencia. Presentan la solicitud y es automática. Se llama riesgo mínimo, por lo que no necesitarían el ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones), ni la certificación de la municipalidad porque de acuerdo al tratamiento del tipo de local esta no se exige", sostuvo.

En ese sentido, dijo que son los vecinos aquellos que pueden ayudar a detectar estos tipos de negocios. Precisó que de esta manera se ha logrado llevar a cabo “innumerables operativos”. Según detalló el burgomaestre, algunos negocios de este tipo se ubicaban en sitios como el cruce de calle Colón con 28 de julio; a lo largo de 28 de julio; en Benavides con Los Pinos, entre otros.

“Se ha identificado un edificio que está en Colón con 28 de julio, que es bastante conocido, donde no había uno, sino 4 departamentos. Una administradora que tiene como 5 o 6 edificios en Miraflores nos ha señalado también Benavides con Los Pinos, donde hay un edificio que es de oficinas. Nosotros lo tenemos todo mapeado, pero los que tienen que denunciar son los vecinos“, comentó.

Operativos e intervenciones

Sergio Tapia, gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional de Miraflores, detalló a El Comercio que las intervenciones de negocios como centros de masajes o spa que son fachadas para la prostitución clandestina es un tema que es netamente competencia de la Policía Nacional, ya que se trata de ilícitos. En el caso de la municipalidad, esta llega a estos espacios tras ser convocada por una denuncia vecinal o una investigación policial.

“Nosotros llegamos porque la policía hace su investigación y nos notifica. Y cuando verifica que al interior de estos espacios se ejerce algún ilícito llama al fiscal y a la municipalidad. En el caso del municipio, el objetivo es que comprobemos que se está llevando a cabo una actividad fuera del permiso municipal para que el sitio sea clausurado", sostuvo.

En tanto, Tapia resaltó que las municipalidades están atadas de manos desde hace muchos años ante el otorgamiento de licencias para este tipo de negocios (centros de masajes), ya que es un giro considerado de “bajo riesgo”.

“Indecopi levantó la posibilidad de que nosotros verifiquemos algunas cosas previamente. Por eso, estas licencias tienen verificación posterior. Nosotros vamos a los lugares y comprobamos que tengan las cosa mínimas según la norma. Pero la verificación de un acto ilegal como la prostitución solo la puede hacer la policía mediante una investigación casi encubierta", explicó.

Detalló que se trata de una licencia denominada de “aprobación automática”. Es decir, esta licencia es solicitada por estos negocios de “spa”, adjuntando todos los formatos necesarios, y son entregadas automáticamente. Así lo dicta la norma, precisó Tapia. Agregó que lo único que le es permitido a la municipalidad es verificar el ITSE.

“Lo que nosotros hacemos es la fiscalización posterior de estos locales y ahí se puede comprobar a través del mal uso de estas licencias la posibilidad de un delito, pero siempre tiene que partir de la PNP, que es la entidad encargada de combatir todo delito“, expresó.

Por último, Tapia resaltó que la municipalidad de Miraflores se siente desprotegida por este tipo de licencias automáticas, por lo que muchas veces, según señala, han denunciado que estas tienen un alto riesgo. “Si bien agiliza la economía, te arriesgas a que vengan malos empresarios, mafias que utilizan el sistema a su favor", puntualizó.

Permisos para negocios

Cindy Salvador, directora de la Escuela de Derecho y abogada tributarista de la UAP, detalló a El Comercio que, en la práctica, lo que habilita a operar a los negocios es la licencia de funcionamiento que otorga la municipalidad distrital. En ese sentido, explicó que el trámite es relativamente ágil porque el sistema está diseñado bajo simplificación administrativa: el administrado presenta una solicitud con declaraciones juradas sobre condiciones de seguridad y uso del local, y la municipalidad valida principalmente la compatibilidad de zonificación.

“Es decir, la municipalidad no realiza una verificación integral previa, sino que se basa en la información declarada por el administrado. La comprobación de que el local cumple efectivamente con las condiciones exigidas y que la actividad se desarrolla conforme a lo autorizado se traslada a la etapa de fiscalización posterior. Por ello, la eficacia del sistema depende, en gran medida, de la capacidad de control que ejerza la autoridad municipal", precisó.

Asimismo, Salvador señaló que el otorgamiento del permiso de funcionamiento es de competencia de la municipalidad distrital donde se ubica el establecimiento. Además de otorgar la licencia, la municipalidad es responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones declaradas y de ejercer la fiscalización posterior, agregó.

“La autorización del edificio o de la junta de propietarios no reemplaza la licencia de funcionamiento. La autorización interna del inmueble es complementaria, pero no habilita la actividad frente a la administración”, resaltó.

En tanto, Salvador dijo que, para operar, estos establecimientos deben contar con autorización municipal, cumplir con las condiciones de seguridad que correspondan y, según el tipo de servicio, con exigencias sanitarias.