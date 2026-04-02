Por Hernán Medrano Marin

A simple vista aparenta ser un servicio exclusivo de masajes, sin embargo, bajo esta fachada se escondería un negocio que viene poniendo en alerta a vecinos de Miraflores. Se ha detectado que en algunos de estos espacios se ha venido ofertando de manera clandestina servicios sexuales, una modalidad que ha merecido la intervención de parte de la Policía Nacional en uno de los distritos más emblemáticos y turísticos de la capital.

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