Cuatro astronautas despegaron el miércoles a bordo de un enorme cohete de la NASA en un viaje que los llevará alrededor de la Luna, el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años.

Con un rugido intenso que resonó mucho más allá de la plataforma de lanzamiento, el enorme cohete naranja y blanco despegó con tres estadounidenses y un canadiense a bordo desde el Centro Espacial Kennedy de Florida alrededor de las 18H35 locales, constató un periodista de la AFP en el lugar.

Ocho minutos después del lanzamiento, la cápsula Orion se desprendió como estaba previsto de los inmensos depósitos del cohete SLS, que la impulsó al espacio y la puso en la órbita terrestre.

Los cuatro astronautas permanecerán ahora alrededor de la Tierra para realizar una serie de pruebas, antes de poner rumbo el jueves hacia la Luna, situada a más de 384.000 kilómetros de la Tierra.

El viaje, de aproximadamente 10 días, marcará el primer vuelo tripulado alrededor del satélite natural de la Tierra en más de 50 años.