Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El momento exacto del lanzamiento del Artemis II. (Jim Watson / AFP)
El momento exacto del lanzamiento del Artemis II. (Jim Watson / AFP)
/ JIM WATSON
Por Redacción EC

Cuatro astronautas despegaron el miércoles a bordo de un enorme cohete de la NASA en un viaje que los llevará alrededor de la Luna, el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.