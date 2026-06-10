Dos hombres fueron asesinados por sicarios tras una persecución armada que se extendió por varias calles de Chorrillos y culminó con uno de los crímenes dentro de un bus de transporte público. El ataque, ocurrido a plena luz del día y ante la presencia de numerosos transeúntes, quedó registrado por cámaras de seguridad de la municipalidad y es investigado por la Policía Nacional como un presunto caso de sicariato.

De acuerdo con las primeras diligencias, los atacantes se desplazaban en una motocicleta y realizaron un seguimiento directo a sus víctimas antes de ejecutar el ataque. La violencia de la acción generó momentos de pánico entre vecinos, pasajeros y peatones que se encontraban en la zona.

Uno de los atacantes subió a un bus y disparó contra su objetivo ante pasajeros aterrados. (Foto: Captura/América Noticias)

Las imágenes de videovigilancia muestran que uno de los delincuentes descendió de la motocicleta y comenzó a perseguir a pie a una de las víctimas con un arma de fuego en la mano. Durante la huida, un civil y una mujer junto a su menor hijo ingresaron apresuradamente a un establecimiento comercial para ponerse a salvo de los disparos.

Según testigos y fuentes policiales, el primer homicidio se produjo cuando un cómplice interceptó a uno de los jóvenes que intentaba escapar entre el tránsito vehicular. Aunque la víctima corrió varios metros para ponerse a salvo, cayó herida de muerte tras recibir impactos de bala.

Lejos de abandonar el lugar, los sicarios continuaron la persecución de un segundo hombre, quien vestía una polera gris y corría en dirección a los paraderos cercanos. Minutos después, el sujeto llegó al cruce de las avenidas Del Sol y Guardia Civil, donde abordó rápidamente un bus de transporte público con la intención de ocultarse.

Sin embargo, los atacantes alcanzaron la unidad en movimiento e interceptaron su recorrido. Uno de los sicarios subió armado al vehículo y abrió fuego contra su objetivo ante la mirada de pasajeros y personas que aguardaban en el paradero. Tras consumar el crimen, los delincuentes descendieron del bus, abordaron nuevamente la motocicleta y huyeron en sentido contrario al tránsito.

Cámaras captaron a vecinos y transeúntes buscando refugio durante la balacera. (Foto: Captura/América Noticias)

Como consecuencia del atentado, las lunas posteriores del vehículo quedaron completamente destrozadas por los impactos de bala. Pese a ello, la Policía informó que ni el conductor ni los pasajeros resultaron heridos.

El caso es investigado por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Barranco-Chorrillos, que ya solicitó los registros de cámaras de seguridad municipales y privadas para identificar a los autores materiales del doble homicidio. Asimismo, se vienen recogiendo las declaraciones de testigos, incluido el conductor de la unidad afectada.

La Policía Nacional no descarta que el ataque responda a un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales, debido a la forma en que se ejecutó el seguimiento y la aparente planificación previa del atentado. En tanto, representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cadáveres y dispusieron su traslado a la Morgue Central de Lima para las necropsias correspondientes.