Resumen

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Policía investiga posible ajuste de cuentas detrás del doble homicidio. (Foto: Captura/América Noticias)
Policía investiga posible ajuste de cuentas detrás del doble homicidio. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Dos hombres fueron asesinados por sicarios tras una persecución armada que se extendió por varias calles de Chorrillos y culminó con uno de los crímenes dentro de un bus de transporte público. El ataque, ocurrido a plena luz del día y ante la presencia de numerosos transeúntes, quedó registrado por cámaras de seguridad de la municipalidad y es investigado por la Policía Nacional como un presunto caso de sicariato.

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