Resumen

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Durante el inicio de las obras, el alcalde de Chorrillos destacó que este proyecto forma parte de un plan de recuperación de las principales arterias del distrito, orientado a mejorar la movilidad urbana y la calidad de los espacios públicos. Foto: Municipalidad de Chorrillos
Durante el inicio de las obras, el alcalde de Chorrillos destacó que este proyecto forma parte de un plan de recuperación de las principales arterias del distrito, orientado a mejorar la movilidad urbana y la calidad de los espacios públicos. Foto: Municipalidad de Chorrillos
Por Redacción EC

La Municipalidad de Chorrillos inició la remodelación integral del acceso Tenderini, una de las principales vías de conexión entre el distrito y el Circuito de Playas de la Costa Verde. La obra cuenta con un presupuesto de S/ 226 000, que son financiados en su totalidad por el municipio, sin requerir de cofinanciamiento externo.

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