La Municipalidad de Chorrillos inició la remodelación integral del acceso Tenderini, una de las principales vías de conexión entre el distrito y el Circuito de Playas de la Costa Verde. La obra cuenta con un presupuesto de S/ 226 000, que son financiados en su totalidad por el municipio, sin requerir de cofinanciamiento externo.

La intervención busca mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial para los miles de conductores que utilizan diariamente esta ruta.

El proyecto contempla labores de bacheo, recapeo y renovación de la señalización en un tramo cercano a un kilómetro de extensión. Asimismo, se realizará el acondicionamiento de veredas, sardineles y áreas verdes, con el objetivo de optimizar tanto el tránsito vehicular como el desplazamiento peatonal.

Según informó la comuna, las obras se desarrollarán durante un periodo aproximado de 10 días y abarcarán la renovación de 980 metros cuadrados de pavimento.

Se realizará el acondicionamiento de veredas, sardineles y áreas verdes, con el objetivo de optimizar tanto el tránsito vehicular como el desplazamiento peatonal. Foto: Municipalidad de Chorrillos

La intervención responde al deterioro que presentaba esta importante vía de acceso y salida de la Costa Verde, tras 15 años, considerada estratégica por el alto flujo de vehículos que registra a diario. Con los trabajos, se busca prolongar la vida útil de la infraestructura vial y ofrecer mejores condiciones de seguridad para conductores y peatones.

Durante el inicio de las obras, el alcalde de Chorrillos destacó que este proyecto forma parte de un plan de recuperación de las principales arterias del distrito, orientado a mejorar la movilidad urbana y la calidad de los espacios públicos.