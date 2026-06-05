La Municipalidad de Chorrillos inició la remodelación integral del acceso Tenderini, una de las principales vías de conexión entre el distrito y el Circuito de Playas de la Costa Verde. La obra cuenta con un presupuesto de S/ 226 000, que son financiados en su totalidad por el municipio, sin requerir de cofinanciamiento externo.
La Municipalidad de Chorrillos inició la remodelación integral del acceso Tenderini, una de las principales vías de conexión entre el distrito y el Circuito de Playas de la Costa Verde. La obra cuenta con un presupuesto de S/ 226 000, que son financiados en su totalidad por el municipio, sin requerir de cofinanciamiento externo.
La intervención busca mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial para los miles de conductores que utilizan diariamente esta ruta.
El proyecto contempla labores de bacheo, recapeo y renovación de la señalización en un tramo cercano a un kilómetro de extensión. Asimismo, se realizará el acondicionamiento de veredas, sardineles y áreas verdes, con el objetivo de optimizar tanto el tránsito vehicular como el desplazamiento peatonal.
Según informó la comuna, las obras se desarrollarán durante un periodo aproximado de 10 días y abarcarán la renovación de 980 metros cuadrados de pavimento.
La intervención responde al deterioro que presentaba esta importante vía de acceso y salida de la Costa Verde, tras 15 años, considerada estratégica por el alto flujo de vehículos que registra a diario. Con los trabajos, se busca prolongar la vida útil de la infraestructura vial y ofrecer mejores condiciones de seguridad para conductores y peatones.
Durante el inicio de las obras, el alcalde de Chorrillos destacó que este proyecto forma parte de un plan de recuperación de las principales arterias del distrito, orientado a mejorar la movilidad urbana y la calidad de los espacios públicos.