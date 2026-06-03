A cuatro días de llevarse a cabo la segunda vuelta electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha logrado capacitar a menos del 50% de los ciudadanos elegidos para ser miembros de mesa durante esta jornada electoral, programada para el próximo 7 de junio.

De acuerdo a la última información entregada, para El Comercio, por la subgerente de Información y Comunicación Electoral de la ONPE, Liza Becerra, un total de 197.062 ciudadanos elegidos como miembros de mesa completaron sus jornadas de instrucción a nivel nacional.

La funcionaria detalló que los miembros de mesa accedieron a las orientaciones mediante talleres de carácter presencial, herramientas en plataformas virtuales y asesorías personalizadas brindadas directamente en las sedes descentralizadas de la ONPE.

No obstante, en una entrevista en Tenemos Que Hablar, la vocera de la ONPE, Katiuska Valencia, mencionó que hasta el momento se han capacitado “alrededor 160 mil de 500 mil aproximadamente”.

¿Fuiste elegido miembro de mesa? Descubre la multa por no presentarte | Foto: Andina

Abastecimiento y distribución del material electoral culminará el sábado

La asesora de la jefatura nacional de la ONPE indicó que el plan de distribución general del material electoral ya se encuentra en su etapa de cierre definitivo, restando en ese momento un único vehículo pesado en trayecto vial para completar el abastecimiento en las regiones fuera de la capital.

Para los centros de votación de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, Becerra explicó que los camiones iniciarán su salida oficial durante la noche de este viernes 5 de junio.

De acuerdo con las metas temporales fijadas por la ONPE, se ha establecido como límite técnico la 1:00 p.m. del sábado para garantizar que la totalidad de los centros de votación del área urbana se encuentren debidamente abastecidos y acondicionados para los comicios.