Resumen

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los miembros de mesa accedieron a las orientaciones mediante talleres de carácter presencial, herramientas en plataformas virtuales y asesorías personalizadas brindadas directamente en las sedes descentralizadas de la ONPE. Foto: ONPE/composición GEC
los miembros de mesa accedieron a las orientaciones mediante talleres de carácter presencial, herramientas en plataformas virtuales y asesorías personalizadas brindadas directamente en las sedes descentralizadas de la ONPE. Foto: ONPE/composición GEC
Por Redacción EC

A cuatro días de llevarse a cabo la segunda vuelta electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha logrado capacitar a menos del 50% de los ciudadanos elegidos para ser miembros de mesa durante esta jornada electoral, programada para el próximo 7 de junio.

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