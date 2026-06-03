Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Familiares de uno de los afectados por el accidente iniciaron un enfrentamiento en la zona. (Panamericana)
Familiares de uno de los afectados por el accidente iniciaron un enfrentamiento en la zona. (Panamericana)
Por Redacción EC

Un conductor en presunto estado de ebriedad chocó su unidad contra un poste de alumbrado público en la avenida Pacasmayo, San Martín de Porres. El fuerte impacto derribó la estructura y dejó sin energía eléctrica a varias cuadras del sector.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.