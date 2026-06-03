Un conductor en presunto estado de ebriedad chocó su unidad contra un poste de alumbrado público en la avenida Pacasmayo, San Martín de Porres. El fuerte impacto derribó la estructura y dejó sin energía eléctrica a varias cuadras del sector.

El vehículo, una cúster de origen informal, circulaba a excesiva velocidad por la vía. Testigos indicaron que tanto el chofer como sus acompañantes presentaban signos de ingesta de alcohol al momento del siniestro.

El conductor permaneció atrapado entre los fierros de la unidad por casi una hora. Miembros de los bomberos acudieron al lugar para el rescate, mientras agentes de serenazgo y la policía custodiaban la zona.

La tensión aumentó cuando familiares y amigos del chofer llegaron al punto del accidente. Este grupo intentó retirar al hombre por la fuerza para evitar su traslado a un centro médico o a la delegación policial.

Los allegados del responsable lanzaron piedras contra los efectivos municipales y los policías presentes. El ataque desató una batalla campal en la vía pública ante la mirada de los residentes.

Finalmente, los familiares lograron llevarse al chofer pese a la resistencia de las autoridades. Los vecinos exigieron la detención del sujeto para que asuma la responsabilidad por los daños materiales ocasionados.

Varios residentes reportaron la avería de sus electrodomésticos tras el corte repentino del fluido eléctrico. Actualmente, los afectados esperan que la empresa concesionaria restablezca el servicio en la avenida Pacasmayo.