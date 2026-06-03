Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un conductor en presunto estado de ebriedad chocó su unidad contra un poste de alumbrado público en la avenida Pacasmayo, San Martín de Porres. El fuerte impacto derribó la estructura y dejó sin energía eléctrica a varias cuadras del sector.
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