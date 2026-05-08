Cada día, miles de vehículos recorren las calles y avenidas de Lima Metropolitana, pero en algunas zonas el tránsito se ha convertido en una verdadera amenaza. Recientes estadísticas de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) muestran que ciertos distritos y corredores viales concentran la mayor cantidad de accidentes mortales registrados en la capital. Solo en 2025, más de 512 personas perdieron la vida en siniestros de tránsito, mientras que la cifra de accidentes superó los 53 mil casos. Lo más alarmante es que el 2026 mantiene la misma tendencia, con decenas de víctimas mortales reportadas en apenas los primeros meses del año. Las autoridades apuntan a la imprudencia al volante como uno de los factores más frecuentes detrás de estas tragedias. Descubre qué zonas encabezan la lista de accidentes fatales y por qué se han convertido en los puntos más críticos del tránsito en la capital.

¿CUÁLES SON LAS ZONAS CON MÁS ACCIDENTES DE TRÁNSITO?

La concentración de incidentes con consecuencias fatales apunta directamente a tres sectores específicos de la capital:

Lima Centro: Es la región más crítica, abarcando especialmente distritos como San Juan de Lurigancho y Santa Anita , además de la Carretera Central . En este sector, durante el 2025, el número de muertos (255) superó incluso al número de accidentes registrados (245). En lo que va del 2026, esta zona sigue liderando la mortalidad con 98 decesos reportados hasta inicios de mayo.

Es la región más crítica, abarcando especialmente distritos como y , además de la . En este sector, durante el 2025, el número de muertos (255) superó incluso al número de accidentes registrados (245). En lo que va del 2026, esta zona sigue liderando la mortalidad con 98 decesos reportados hasta inicios de mayo. Lima Norte: Se posiciona como el segundo punto de mayor cuidado con 143 decesos el año pasado. Durante los primeros meses del 2026, ya registra 46 fallecimientos.

Se posiciona como el segundo punto de mayor cuidado con 143 decesos el año pasado. Durante los primeros meses del 2026, ya registra 46 fallecimientos. Lima Sur: Registró 114 fallecidos en el ciclo anterior y, en el presente año 2026, suma 40 víctimas mortales.

Fuera de la capital, el Coronel Amancio Machuca identificó a Juliaca (Puno) como uno de los focos más recurrentes de siniestros, seguida por las regiones de Arequipa, Cusco, Chiclayo (Lambayeque) y La Libertad.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LOS SINIESTROS?

La Policía Nacional señaló que la imprudencia del conductor es el principal factor detrás de los accidentes con consecuencias fatales. Durante el 2025 se registraron 182 casos asociados a esta causa.

Entre las conductas más frecuentes aparecen:

Manejar a excesiva velocidad

Conducir en estado de ebriedad

Ignorar señales de tránsito

Utilizar el celular mientras se maneja

“Hablar de imprudencia de un conductor no solo es conducir bajo los efectos del alcohol, a excesiva velocidad, o desacatar las señales de tránsito, sino también usar el celular mientras se encuentran al volante”, indicó el jefe policial a Andina.

La imprudencia peatonal también tuvo un peso importante, acumulando 104 casos durante el 2025, principalmente por cruces indebidos y desacato de señales.

(Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿EXISTE UNA RESPUESTA OPERATIVA ANTE EL AUMENTO DE SINIESTROS?

Ante el crecimiento de los accidentes (que subieron de 51,637 en 2024 a 53,445 en 2025), la Policía Nacional ha desplegado una estrategia de descentralización operativa. Actualmente, la vigilancia se divide en tres ejes estratégicos: el peaje de Santa Rosa (Norte), Lurín (Sur) y La Victoria (Centro).

El balance estadístico revela datos importantes sobre la acción policial:

En 2025 se lograron realizar 308 detenciones relacionadas con accidentes fatales.

En lo que va del 2026, la efectividad policial ha permitido la captura de 113 implicados en siniestros viales.

Es relevante notar que, mientras en 2025 hubo 154 casos en proceso investigatorio, en el presente 2026 ya existen 137 expedientes en curso para determinar las causas exactas de las muertes.

¿POR QUÉ LAS CARRETERAS SON MÁS LETALES QUE LAS CALLES DE LA CIUDAD?

A pesar de que en las zonas urbanas ocurre una cantidad superior de colisiones, el impacto en las carreteras de provincias es mucho más devastador en términos de vidas humanas. El Coronel explica esta paradoja de forma cruda: “Un atropello en Lima puede dejar un muerto, pero si se cae un bus, mínimo de cinco o de 10 muertos para arriba”.

La combinación de alta velocidad, factores climatológicos y la falta de control constante durante las 24 horas del día en rutas interprovinciales eleva el riesgo de tragedias múltiples en un solo evento.

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