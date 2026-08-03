Este lunes termina con una terrible noticia. Un accidente de tránsito en el Callao dejó 18 personas heridas, entre ellas el chofer, cuyo estado sería de gravedad. El hecho se reportó en el cruce de las avenidas Dominicos y Tomás Valle, y las causas aún son materia de investigación.

Según información preliminar, la mayoría de los pasajeros fue trasladada al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, mientras que el resto fue llevado al Hospital Luis Negreiros Vega para recibir atención de emergencia y ser estabilizados.

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Se presume que el exceso de velocidad habría provocado el accidente entre las dos combis. La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para iniciar las diligencias e indagar si existen cámaras de seguridad que ayuden a determinar las responsabilidades correspondientes.

Semanas atrás, un triple choque entre un bus interprovincial de la empresa Copacabana, un bus interurbano y una camioneta que transportaba ganado dejó al menos cinco personas muertas y otras 15 heridas.

Hasta el 18 de julio, se reportaron 1785 fallecidos a nivel nacional como consecuencia de siniestros viales . Lima concentra la mayor cantidad de víctimas.