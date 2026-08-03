Hasta julio se han reportado más de 1700 fallecidos en el país por accidentes viales. Foto: composición/captura Prensa Chalaca
Hasta julio se han reportado más de 1700 fallecidos en el país por accidentes viales. Foto: composición/captura Prensa Chalaca
Por Redacción EC

Este lunes termina con una terrible noticia. Un accidente de tránsito en el Callao dejó 18 personas heridas, entre ellas el chofer, cuyo estado sería de gravedad. El hecho se reportó en el cruce de las avenidas Dominicos y Tomás Valle, y las causas aún son materia de investigación.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: