Cambios. El caos vehicular es uno de los principales problemas del país, por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), con el objetivo de mejorar esta situación, que sitúa al Perú en el top 10 de países con peor tráfico del mundo, ha lanzado el plan piloto del Carril Bus Bidireccional Arequipa. ¿En qué consiste?
Cambios. El caos vehicular es uno de los principales problemas del país, por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), con el objetivo de mejorar esta situación, que sitúa al Perú en el top 10 de países con peor tráfico del mundo, ha lanzado el plan piloto del Carril Bus Bidireccional Arequipa. ¿En qué consiste?
La medida provisional regirá desde las 5:00 a. m. del jueves 6 de agosto y, en una primera instancia, se desarrollará en un tramo de 1.5 kilómetros, entre la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón) y el jirón Emilio Fernández.
El vocero de la institución, Daniel Gonzales, explicó que la calzada de la avenida Arequipa en el sentido de Miraflores hacia el Centro de Lima pasará a ser exclusiva del Corredor Azul para que funcione en ambos sentidos. Dependiendo de los resultados, evaluarán la extensión del plan.
¿Qué pasará con los autos particulares?
El experto detalló que los vehículos de uso particular que se desplacen desde el Centro de Lima hacia Miraflores continuarán circulando por la avenida Arequipa, mientras que quienes se dirijan de Miraflores hacia el Centro deberán utilizar la avenida Petit Thouars, que pasará a funcionar como la principal vía alterna.
Finalmente, recomendó a los ciudadanos utilizar los cruces peatonales habilitados. Además, la ATU desplegará personal en las principales intersecciones para brindar orientación y garantizar la seguridad de todos durante los primeros días de funcionamiento.
Informe sobre el proceso de identificación de los cuerpos tras un accidente de avioneta en Ica. Las autoridades forenses detallan el uso de examen externo, cotejo de prendas, odontología forense y pruebas de ADN para identificar a las víctimas y preparar la entrega a sus familiares.