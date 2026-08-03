Así funcionará el Carril Bidireccional del Corredor Azul en la avenida Arequipa. Foto: composición/ATU
Así funcionará el Carril Bidireccional del Corredor Azul en la avenida Arequipa. Foto: composición/ATU
Por Redacción EC

Cambios. El caos vehicular es uno de los principales problemas del país, por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), con el objetivo de mejorar esta situación, que sitúa al Perú en el top 10 de países con peor tráfico del mundo, ha lanzado el plan piloto del Carril Bus Bidireccional Arequipa. ¿En qué consiste?

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