Resumen

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Revisa los horarios de este domingo 7 de junio. Foto: gob.pe
Revisa los horarios de este domingo 7 de junio. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

Miles de personas se movilizan a diario en el Metropolitano, el Metro de Lima y los corredores complementarios y el domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta electoral, no será la excepción. Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó los horarios especiales para esta fecha.

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