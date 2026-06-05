Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Miles de personas se movilizan a diario en el Metropolitano, el Metro de Lima y los corredores complementarios y el domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta electoral, no será la excepción. Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó los horarios especiales para esta fecha.
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