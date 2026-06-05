Miles de personas se movilizan a diario en el Metropolitano, el Metro de Lima y los corredores complementarios y el domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta electoral, no será la excepción. Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó los horarios especiales para esta fecha.

Metropolitano: Funcionarán los servicios regulares A, B y C de 5 a.m. a 10 p.m., el servicio Expreso 1 de 6 a.m. a 9 p.m. y el servicio Expreso 5 de 6:30 a.m. a 5 p.m. Los buses alimentadores operarán hasta las 11 p.m. En tanto, el Lechucero estará disponible con normalidad el viernes y sábado de 11:30 p.m. a 4 a.m.

Funcionarán los servicios regulares A, B y C de 5 a.m. a 10 p.m., el servicio Expreso 1 de 6 a.m. a 9 p.m. y el servicio Expreso 5 de 6:30 a.m. a 5 p.m. Los buses alimentadores operarán hasta las 11 p.m. En tanto, el Lechucero estará disponible con normalidad el viernes y sábado de 11:30 p.m. a 4 a.m. Corredores complementarios: Los pasajeros podrán abordar las unidades de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. en sus servicios habituales.

Los pasajeros podrán abordar las unidades de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. en sus servicios habituales. Aerodirecto: Operará con normalidad en sus rutas y horarios establecidos.

Operará con normalidad en sus rutas y horarios establecidos. Línea 1 del Metro de Lima y Callao: funcionará de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. con 350 viajes, es decir, 96 más que en un domingo regular. La frecuencia de los trenes será de 3.5 a 15 minutos, dependiendo la franja horaria.

funcionará de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. con 350 viajes, es decir, 96 más que en un domingo regular. La frecuencia de los trenes será de 3.5 a 15 minutos, dependiendo la franja horaria. Línea 2 del Metro de Lima y Callao: Recibirá a los pasajeros en su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Recibirá a los pasajeros en su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. Transporte regular: Atenderá de 4:30 a.m. a 12:00 a.m. (medianoche).

Atenderá de 4:30 a.m. a 12:00 a.m. (medianoche). Taxis autorizados: Funcionarán las 24 horas del día.

Otras medidas

Para esta segunda vuelta electoral, el Ministerio de Defensa ha dispuesto el despliegue de 45 mil efectivos de las Fuerzas Armadas para custodiar los locales de votación. Asimismo, regirá la ley seca desde las 8:00 a. m. del sábado 6 de junio hasta las 8:00 a. m. del lunes 8 de junio.