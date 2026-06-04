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¿Te cambiaron de local? La ONPE modificó puntos de votación en 7 distritos | Foto: Andina
¿Te cambiaron de local? La ONPE modificó puntos de votación en 7 distritos | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación informó que un total de 10.131 instituciones educativas públicas y privadas quedarán a disposición exclusiva de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de junio, debido a la realización de la segunda vuelta de las elecciones generales de este domingo 7 de junio.

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