De acuerdo con el Minedu, los locales escolares serán entregados temporalmente desde el viernes 5 de junio para permitir la organización logística del proceso electoral y permanecerán bajo administración electoral hasta el lunes 8.
La disposición fue oficializada mediante el Oficio Múltiple N.º 00025-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, enviado a las direcciones regionales de Educación y UGEL para coordinar la entrega oportuna de los colegios incluidos en la relación remitida por la ONPE.
Los colegios deberán recuperar obligatoriamente las clases
Uno de los principales anuncios realizados por el sector Educación está relacionado con la recuperación académica.
El Minedu dispuso que todas las instituciones educativas utilizadas como centros de votación deberán recuperar obligatoriamente las horas efectivas de clase de manera presencial, garantizando el cumplimiento de la programación pedagógica anual. La medida fue comunicada mediante el Oficio N.º 00030-2026-MINEDU/VMGI-DIGC.
Además, deberán verificar que la infraestructura escolar sea devuelta en las mismas condiciones tras culminar el proceso electoral.
Finalmente, el sector Educación aseguró que la cesión temporal de colegios para la segunda vuelta electoral no afectará el cumplimiento del calendario escolar. La entidad remarcó que garantizará tanto la entrega oportuna de los locales para la jornada electoral como la recuperación presencial de las horas pedagógicas de los estudiantes.