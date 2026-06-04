El Ministerio de Educación informó que un total de 10.131 instituciones educativas públicas y privadas quedarán a disposición exclusiva de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de junio, debido a la realización de la segunda vuelta de las elecciones generales de este domingo 7 de junio.

La medida busca garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la jornada electoral en los colegios que funcionarán como centros de votación.

De acuerdo con el Minedu, los locales escolares serán entregados temporalmente desde el viernes 5 de junio para permitir la organización logística del proceso electoral y permanecerán bajo administración electoral hasta el lunes 8.

Evita que anulen tu voto: así debes marcar tu cédula en la segunda vuelta 2026 | Foto: Andina

La disposición fue oficializada mediante el Oficio Múltiple N.º 00025-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, enviado a las direcciones regionales de Educación y UGEL para coordinar la entrega oportuna de los colegios incluidos en la relación remitida por la ONPE.

Los colegios deberán recuperar obligatoriamente las clases

Uno de los principales anuncios realizados por el sector Educación está relacionado con la recuperación académica.

El Minedu dispuso que todas las instituciones educativas utilizadas como centros de votación deberán recuperar obligatoriamente las horas efectivas de clase de manera presencial, garantizando el cumplimiento de la programación pedagógica anual. La medida fue comunicada mediante el Oficio N.º 00030-2026-MINEDU/VMGI-DIGC.

El ministerio también señaló que los directores de las instituciones educativas designadas tendrán la responsabilidad de brindar facilidades para el correcto funcionamiento de los locales de votación.

Minedu anuncia medidas por elecciones: colegios usados para votar deberán recuperar horas de clase. Foto: Minedu

Además, deberán verificar que la infraestructura escolar sea devuelta en las mismas condiciones tras culminar el proceso electoral.

Finalmente, el sector Educación aseguró que la cesión temporal de colegios para la segunda vuelta electoral no afectará el cumplimiento del calendario escolar. La entidad remarcó que garantizará tanto la entrega oportuna de los locales para la jornada electoral como la recuperación presencial de las horas pedagógicas de los estudiantes.

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