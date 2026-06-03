Este domingo 7 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta electoral en el Perú. Si eres uno de los ciudadanos habilitados para sufragar, revisa aquí cómo consultar tu local de votación y otros datos importantes para la jornada.

Aunque la mayoría de ciudadanos votará en los mismos recintos asignados durante la primera vuelta, la ONPE informó que algunos locales de sufragio fueron reubicados, especialmente aquellos que funcionaban en parques, losas deportivas y otros espacios al aire libre. Por ello, la entidad electoral aconseja verificar previamente la información de votación para asegurarse de acudir al lugar correcto el día de la jornada electoral.

¿Dónde votar en la segunda vuelta de Elecciones 2026?

Los electores habilitados para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 pueden verificar su local de votación a través de la plataforma de consulta de la ONPE o en el siguiente LINK. Además de conocer el recinto donde les corresponde sufragar, también podrán revisar el número de mesa asignado y la ubicación exacta de esta dentro del local.

Horario oficial de votación para la Segunda Vuelta 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que la jornada electoral del próximo 7 de junio mantendrá el horario estándar utilizado en los procesos más recientes para garantizar la máxima participación ciudadana.

Las mesas de sufragio a nivel nacional funcionarán en el siguiente horario de corrido:

Hora de apertura: 7:00 a. m.

Hora de cierre: 5:00 p. m. (17:00 horas)

Dato clave sobre el cierre de locales: Las autoridades de la ONPE han enfatizado que las puertas de los colegios y centros de votación se cerrarán puntualmente a las 5:00 p. m. No obstante, si te encuentras dentro del local antes de la hora límite, los miembros de mesa tienen la obligación de atenderte y permitirte ejercer tu derecho al voto. Si te quedas fuera de la reja a las 5:01 p. m., ya no podrás ingresar.

¿A qué hora deben asistir los miembros de mesa?

Para que las mesas de votación estén completamente operativas a las 7:00 a. m., se requiere la presencia temprana de los ciudadanos elegidos para esta labor. Los miembros de mesa (titulares y suplentes) están citados por la ONPE a partir de las 6:00 a. m. en sus respectivos locales.

Este tiempo previo es indispensable para la recepción del material electoral (cédulas, ánforas, actas y padrones), la verificación de las cabinas secretas y la firma de los documentos de instalación. El organismo electoral recuerda que la instalación temprana evita el retraso de las colas y garantiza un flujo continuo de votantes desde la primera hora de la mañana.