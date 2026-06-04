En la madrugada de este jueves, la Municipalidad de Surco ejecutó un operativo de fiscalización en las laderas del cerro Centinela, demoliendo más de 20 construcciones ilegales levantadas en un terreno de alto riesgo.

Las edificaciones derribadas se ubicaban dentro de una zona de Protección y Tratamiento Paisajístico, un espacio reservado exclusivamente para la conservación ambiental y la seguridad de los residentes locales.

La intervención estuvo a cargo de la Subgerencia de Fiscalización y Coactiva Administrativa junto con la Policía Nacional | Foto: Difusión

Ninguna de las estructuras intervenidas contaba con licencia de edificación ni permisos municipales para el uso del suelo.

La intervención estuvo a cargo de la Subgerencia de Fiscalización y Coactiva Administrativa, con agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes garantizaron el orden y la seguridad del personal municipal durante los trabajos de demolición.

El alcalde Carlos Bruce de Santiago de Surco anuncia que 20 serenos patrullarán con pistolas eléctricas y bodycams que se activan automáticamente. Explica su uso para paralizar delincuentes, junto a gas pimienta, bastones y grilletes. Demuestra el disparo de electrochoque y destaca su seguridad, recordando el caso del sereno asesinado por 'Malito Chris'. En un mes, 150 serenos tendrán estas armas para proteger a los vecinos.

Tras el operativo, las autoridades informaron que la municipalidad establecerá un sistema de vigilancia permanente en los puntos más vulnerables del distrito a fin de prevenir futuras invasiones.

En la intervención, se demolieron más de 20 construcciones informales | Foto: Difusión