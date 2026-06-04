Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El municipio informó que mantendrá vigilancia permanente en las zonas vulnerables del distrito para evitar nuevas invasiones | Foto: Difusión
El municipio informó que mantendrá vigilancia permanente en las zonas vulnerables del distrito para evitar nuevas invasiones | Foto: Difusión
Por Redacción EC

En la madrugada de este jueves, la Municipalidad de Surco ejecutó un operativo de fiscalización en las laderas del cerro Centinela, demoliendo más de 20 construcciones ilegales levantadas en un terreno de alto riesgo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.