La ola de extorsiones continúa en la capital. La empresa conocida como “Los Rojitos” sufrió un ataque extorsivo la noche del miércoles 3 de junio en San Juan de Miraflores. Los delincuentes a bordo de una motocicleta lanzaron dos bombas molotov, según los primeros reportes de Latina Noticias, la empresa de transporte había dejado de pagar cupos.

De acuerdo a Latina Noticias, la combi se encontraba estacionada frente a la casa de los dueños, cuando dos sujetos llegaron al lugar y arrojaron las dos bombas molotov. Tras concretar el ataque, los implicados escaparon a bordo de una motocicleta, mientras las llamas consumían parte del vehículo afectado.

El fuego no solo dañó la unidad de transporte, sino que también alcanzó el inmueble donde residen los propietarios del vehículo. En el domicilio de los propietarios se encontraban dos niños de cuatro y seis años, que ayudaron a la familia a apagar el fuego.

Los conductores de “Los Rojitos” aseguraron que la empresa viene siendo extorsionada por al menos tres bandas criminales que exigen pagos para permitirles trabajar. Según testimonios recogidos tras el atentado, los delincuentes habrían incrementado las amenazas luego de que algunos transportistas dejaran de efectuar los pagos exigidos.

Este atentado se suma a una serie de hechos violentos registrados en los últimos meses contra la misma empresa de transporte. Asimismo, las extorsiones y amenazas también llegan a los conductores de las empresas “San Juan” y “Magesa”, quiénes decidieron suspender temporalmente sus operaciones.

Por su parte, la Policía Nacional realiza las investigaciones para identificar a los responsables, los transportistas exigen acciones inmediatas para enfrentar las extorsiones que afectan al servicio público.

Además, los trabajadores advierten que la inseguridad continúa poniendo en riesgo tanto a conductores como a pasajeros que utilizan diariamente estas rutas en San Juan de Miraflores.