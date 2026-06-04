Resumen

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San Juan de Miraflores: Extorsionadores lanzan bomba molotov contra combi de “Los Rojitos”. (Foto: Captura de YouTube / "Latina Noticias")
San Juan de Miraflores: Extorsionadores lanzan bomba molotov contra combi de “Los Rojitos”. (Foto: Captura de YouTube / "Latina Noticias")
Por Redacción EC

La ola de extorsiones continúa en la capital. La empresa conocida como “Los Rojitos” sufrió un ataque extorsivo la noche del miércoles 3 de junio en San Juan de Miraflores. Los delincuentes a bordo de una motocicleta lanzaron dos bombas molotov, según los primeros reportes de Latina Noticias, la empresa de transporte había dejado de pagar cupos.

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