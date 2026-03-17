Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

San Juan de Miraflores: ataque a combi de ‘Los Rojitos’ deja tres muertos. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)
San Juan de Miraflores: ataque a combi de ‘Los Rojitos’ deja tres muertos. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)
Por Redacción EC

Un ataque armado contra una combi de la empresa de transporte ‘Los Rojitos’ dejó tres personas fallecidas la tarde de este martes 17 de marzo en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho se produjo en el paradero Cáceres, ubicado en la avenida Miguel Iglesias, cuando un sujeto interceptó la unidad y abrió fuego contra sus ocupantes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.