Un ataque armado contra una combi de la empresa de transporte ‘Los Rojitos’ dejó tres personas fallecidas la tarde de este martes 17 de marzo en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho se produjo en el paradero Cáceres, ubicado en la avenida Miguel Iglesias, cuando un sujeto interceptó la unidad y abrió fuego contra sus ocupantes.

De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona, el atacante se aproximó a pie desde una esquina y avanzó directamente hacia el vehículo antes de efectuar los disparos. Vestía una capucha oscura y pantalón jean, y actuó sin mediar palabra.

Como consecuencia del ataque, dos personas murieron en el lugar, entre ellas la cobradora y un pasajero que se encontraba en la parte delantera. El conductor, identificado como Jorge Félix Vargas, de 22 años, fue trasladado de emergencia a la Clínica Santa Marta, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Familiares del joven señalaron que la víctima había adquirido recientemente la unidad y venía siendo víctima de amenazas.

“Mi sobrino se llamaba Jorge Vargas, tenía 22 años y manejaba el vehículo. Se había endeudado con el banco solo hace 3 meses para comprarse la combi. Lo estaban extorsionando, al igual que a varias otras empresas. Le estaban pagando cupo a dos organizaciones criminales. Ya van 4 fallecidos”, declaró el tío de la víctima a ATV Noticias.

El cuerpo de una de las víctimas permanecía aún en la vía al cierre de esta nota, mientras agentes policiales realizaban las diligencias correspondientes.