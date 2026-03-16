El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que diversas zonas de la selva peruana registrarán vientos de ligera a moderada intensidad entre hoy y mañana. El fenómeno afectará principalmente a cinco regiones del país y podría presentarse acompañado de lluvias y otras condiciones propias de la temporada.

De acuerdo con el organismo, las áreas bajo vigilancia se ubican en las regiones de Cusco, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali. En estos departamentos se espera que el incremento del viento se perciba sobre todo en provincias ubicadas en la zona de selva.

Entre las provincias que podrían verse impactadas figuran La Convención y Quispicanchi, en Cusco; Satipo, en Junín; así como Tambopata, Manu y Tahuamanu, en Madre de Dios. También se incluyen Carabaya y Sandia, en Puno, además de Coronel Portillo, Atalaya y Purús, en Ucayali.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 16 al 17 de marzo, se espera el incremento de la velocidad del viento en la selva.



✅Se podría generar ráfagas de viento y no se descarta la ocurrencia de chubascos.



📲 https://t.co/kQZ7cN2WwC#PreparadosAnteVientosFuertes pic.twitter.com/Yz7Aww7U4X — Senamhi (@Senamhiperu) March 14, 2026

El Senamhi indicó que los vientos podrían alcanzar velocidades suficientes para levantar polvo y reducir la visibilidad en algunas localidades, además de favorecer la presencia de precipitaciones aisladas durante el periodo de aviso.

Ante este escenario, la institución recomendó a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales y tomar precauciones, especialmente en actividades al aire libre o en zonas expuestas a cambios bruscos de tiempo.

Cinco regiones de la selva registrarán vientos de moderada intensidad, advierten autoridades. (Foto: Andina)

Las autoridades recordaron que durante esta época del año son frecuentes las variaciones en las condiciones meteorológicas en la Amazonía, por lo que se continuará monitoreando el desarrollo del fenómeno en las próximas horas.

VIDEO RECOMENDADO

John Leyva, reconocido promotor de eventos con más de 18 años de trayectoria en la música folclórica peruana, fue asesinado a balazos tras salir de un local de conciertos. El atacante disparó más de 10 veces provocando pánico. Leyva había denunciado extorsión por bandas criminales en Trujillo meses antes de su muerte.

SOBRE EL AUTOR