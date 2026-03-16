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Advierten vientos de moderada intensidad en cinco regiones de la selva. (Foto: Andina)
Advierten vientos de moderada intensidad en cinco regiones de la selva. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que diversas zonas de la selva peruana registrarán vientos de ligera a moderada intensidad entre hoy y mañana. El fenómeno afectará principalmente a cinco regiones del país y podría presentarse acompañado de lluvias y otras condiciones propias de la temporada.

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