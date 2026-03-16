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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que diversas zonas de la selva peruana registrarán vientos de ligera a moderada intensidad entre hoy y mañana. El fenómeno afectará principalmente a cinco regiones del país y podría presentarse acompañado de lluvias y otras condiciones propias de la temporada.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que diversas zonas de la selva peruana registrarán vientos de ligera a moderada intensidad entre hoy y mañana. El fenómeno afectará principalmente a cinco regiones del país y podría presentarse acompañado de lluvias y otras condiciones propias de la temporada.
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De acuerdo con el organismo, las áreas bajo vigilancia se ubican en las regiones de Cusco, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali. En estos departamentos se espera que el incremento del viento se perciba sobre todo en provincias ubicadas en la zona de selva.
Entre las provincias que podrían verse impactadas figuran La Convención y Quispicanchi, en Cusco; Satipo, en Junín; así como Tambopata, Manu y Tahuamanu, en Madre de Dios. También se incluyen Carabaya y Sandia, en Puno, además de Coronel Portillo, Atalaya y Purús, en Ucayali.
📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 16 al 17 de marzo, se espera el incremento de la velocidad del viento en la selva.— Senamhi (@Senamhiperu) March 14, 2026
✅Se podría generar ráfagas de viento y no se descarta la ocurrencia de chubascos.
📲 https://t.co/kQZ7cN2WwC#PreparadosAnteVientosFuertes pic.twitter.com/Yz7Aww7U4X
El Senamhi indicó que los vientos podrían alcanzar velocidades suficientes para levantar polvo y reducir la visibilidad en algunas localidades, además de favorecer la presencia de precipitaciones aisladas durante el periodo de aviso.
Ante este escenario, la institución recomendó a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales y tomar precauciones, especialmente en actividades al aire libre o en zonas expuestas a cambios bruscos de tiempo.
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Las autoridades recordaron que durante esta época del año son frecuentes las variaciones en las condiciones meteorológicas en la Amazonía, por lo que se continuará monitoreando el desarrollo del fenómeno en las próximas horas.
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