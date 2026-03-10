Temblor en Perú hoy vía IGP | El Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica. Es decir, se encuentra asentado en lo que muchos expertos califican como el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Bajo esta lógica, no sorprende que la región peruana sea propensa a sismos de pequeña, mediana y gran magnitud (unos departamentos más que otros), ya que se ubican en puntos específicos afectados por los movimientos de las placas tectónicas; sin embargo, no somos el único país con este tipo de peligros. Otros países de Sudamérica también presentan estas características, u otro candidato aún más lejano es el vecino asiático al otro lado del Pacífico, Japón.

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Revisa los reportes del IGP:

Último temblor en Perú vía IGP:

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0132

Fecha y Hora Local: 09/03/2026 10:41:39

Magnitud: 4.3

Profundidad: 120km

Latitud: -18.49

Longitud: -69.87

Intensidad: II Tacna

Referencia: 67 km al SE de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/VdN07PkaOR — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 9, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0131

Fecha y Hora Local: 09/03/2026 06:11:22

Magnitud: 4.3

Profundidad: 30km

Latitud: -6.22

Longitud: -76.98

Intensidad: III Moyobamba

Referencia: 21 km al S de Moyobamba, Moyobamba - San Martínhttps://t.co/27clBInc78 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 9, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0130

Fecha y Hora Local: 08/03/2026 17:04:17

Magnitud: 4.0

Profundidad: 15km

Latitud: -6.24

Longitud: -77.02

Intensidad: III Moyobamba

Referencia: 24 km al S de Moyobamba, Moyobamba - San Martínhttps://t.co/kJCQwjQyAW — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0129

Fecha y Hora Local: 08/03/2026 17:02:15

Magnitud: 4.9

Profundidad: 18km

Latitud: -6.28

Longitud: -77.05

Intensidad: III-IV Rioja

Referencia: 27 km al SE de Rioja, Rioja - San Martínhttps://t.co/9ZBQrGQQZt — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0128

Fecha y Hora Local: 08/03/2026 14:11:41

Magnitud: 3.8

Profundidad: 32km

Latitud: -12.58

Longitud: -77.18

Intensidad: III Chilca

Referencia: 48 km al O de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/5H2UoRyIh6 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0127

Fecha y Hora Local: 08/03/2026 13:15:10

Magnitud: 3.5

Profundidad: 26km

Latitud: -13.51

Longitud: -74.38

Intensidad: II-III Chuschi

Referencia: 9 km al N de Chuschi, Cangallo - Ayacuchohttps://t.co/X6vOIB2dks — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0126

Fecha y Hora Local: 08/03/2026 06:55:11

Magnitud: 3.8

Profundidad: 29km

Latitud: -5.68

Longitud: -80.94

Intensidad: II Sechura

Referencia: 19 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/ogmMJBzzz1 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 8, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0125

Fecha y Hora Local: 07/03/2026 15:31:42

Magnitud: 4.1

Profundidad: 15km

Latitud: -5.56

Longitud: -78.91

Intensidad: III Jaén

Referencia: 20 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/r6DIpWXIUL — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 7, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0124

Fecha y Hora Local: 07/03/2026 13:15:33

Magnitud: 4.9

Profundidad: 29km

Latitud: -5.55

Longitud: -78.93

Intensidad: III-IV Jaén

Referencia: 22 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/5XOJ2qLc3I — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 7, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0123

Fecha y Hora Local: 07/03/2026 11:36:07

Magnitud: 4.8

Profundidad: 27km

Latitud: -5.55

Longitud: -78.93

Intensidad: III-IV Jaén

Referencia: 22 km al NO de Jaén, Jaén - Cajamarcahttps://t.co/lrb2fWm0Dt — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 7, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0122

Fecha y Hora Local: 07/03/2026 10:05:17

Magnitud: 3.6

Profundidad: 18km

Latitud: -13.61

Longitud: -74.30

Intensidad: II-III Chuschi

Referencia: 6 km al SE de Chuschi, Cangallo - Ayacuchohttps://t.co/kdTJE8mfCv — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 7, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0121

Fecha y Hora Local: 06/03/2026 19:28:15

Magnitud: 4.0

Profundidad: 17km

Latitud: -15.99

Longitud: -75.21

Intensidad: II Lomas

Referencia: 61 km al SO de Lomas, Caravelí - Arequipahttps://t.co/ZcDVnUqiaA — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 7, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0120

Fecha y Hora Local: 06/03/2026 15:00:35

Magnitud: 3.9

Profundidad: 19km

Latitud: -15.81

Longitud: -75.13

Intensidad: II Lomas

Referencia: 40 km al SO de Lomas, Caravelí - Arequipahttps://t.co/12eOyeKo6v — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 6, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0119

Fecha y Hora Local: 05/03/2026 20:40:23

Magnitud: 4.8

Profundidad: 115km

Latitud: -4.56

Longitud: -76.99

Intensidad: III Pastaza

Referencia: 46 km al O de Pastaza, Datem del Marañón - Loretohttps://t.co/OMUVkTYPWk — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 6, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0118

Fecha y Hora Local: 05/03/2026 16:08:34

Magnitud: 3.7

Profundidad: 49km

Latitud: -7.73

Longitud: -75.74

Intensidad: II-III Pampa Hermosa

Referencia: 77 km al SO de Pampa Hermosa, Ucayali - Loretohttps://t.co/3yU1xn2BiA — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 5, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0117

Fecha y Hora Local: 05/03/2026 07:06:15

Magnitud: 3.4

Profundidad: 50km

Latitud: -12.70

Longitud: -76.84

Intensidad: II Chilca

Referencia: 23 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/r3bp6KxWMA — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 5, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0116

Fecha y Hora Local: 05/03/2026 03:53:45

Magnitud: 3.5

Profundidad: 19km

Latitud: -16.36

Longitud: -73.02

Intensidad: II Ocoña

Referencia: 12 km al NE de Ocoña, Camaná - Arequipahttps://t.co/EMjjSqBXKx — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 5, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0115

Fecha y Hora Local: 04/03/2026 17:45:09

Magnitud: 3.5

Profundidad: 11km

Latitud: -14.05

Longitud: -73.73

Intensidad: II Querobamba

Referencia: 12 km al E de Querobamba, Sucre - Ayacuchohttps://t.co/Bi2IkXN2Om — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 4, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0114

Fecha y Hora Local: 04/03/2026 00:46:28

Magnitud: 3.5

Profundidad: 54km

Latitud: -12.56

Longitud: -76.65

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 11 km al SE de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/cxaPA78bKP — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 4, 2026

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0113

Fecha y Hora Local: 03/03/2026 23:14:22

Magnitud: 4.5

Profundidad: 17km

Latitud: -4.12

Longitud: -80.87

Intensidad: III Máncora

Referencia: 20 km al E de Máncora, Talara - Piurahttps://t.co/aX2d7sqHdL — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 4, 2026

En caso de que se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que se mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.

¿Qué debe contener tu mochila de emergencia?

Tu mochila de emergencia en caso de desastres naturales deberá contar con los siguientes artículos: