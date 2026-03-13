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Resumen

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El algoritmo aprende observando. Registra búsquedas, clics, pausas, tiempo de permanencia, compras previas y hasta lo que ignoramos.
El algoritmo aprende observando. Registra búsquedas, clics, pausas, tiempo de permanencia, compras previas y hasta lo que ignoramos.
Por Carol Núñez Vélez

Hace unos días busqué un regalo sin demasiada intención. Solo quería “ver opciones”. Durante las horas siguientes, ese objeto empezó a aparecer en todas partes: Instagram, TikTok, páginas abiertas al azar, incluso en plataformas donde nunca había comprado. No era persecución, era precisión. Y en esa repetición silenciosa apareció una incomodidad difícil de explicar: no estaba decidiendo, estaba siendo guiado.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.