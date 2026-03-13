El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso de manera excepcional la prórroga de la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o por vencer hasta el 12 de abril de 2026. Esta medida permitirá que los ciudadanos puedan participar en las próximas elecciones generales pese a no haber renovado su documento.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC, aprobada por la Jefatura Nacional de la institución. La norma será publicada en el diario oficial El Peruano y comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para las acciones correspondientes dentro del proceso electoral.

Voto con DNI vencido para las Elecciones 2026

La prórroga permitirá que, el día de las elecciones, los ciudadanos se identifiquen en la mesa de sufragio con el DNI azul o con el documento electrónico en sus versiones 1.0, 2.0 y 3.0, incluso si estos se encuentran vencidos. Cabe resaltar, que la medida solo tendrá efecto para el ejercicio del voto el domingo 12 de abril, día en el que se elegirán presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.

De acuerdo con el padrón electoral cerrado por el Reniec el 14 de octubre de 2025, un total de 27.325,432 ciudadanos están habilitados para votar en estas elecciones. Sin embargo, actualmente más de 1,8 millones de personas cuentan con el DNI vencido, lo que motivó la adopción de esta medida excepcional para garantizar la participación electoral.

La gran afluencia de ciudadanos ha generado extensas filas en los exteriores de ambas oficinas durante la jornada de este viernes. Foto: Giancarlo Avila / @photo.gec

Reniec amplía campaña del DNI electrónico

Paralelamente, el Reniec anunció la ampliación de la campaña para obtener el primer DNI electrónico a un costo promocional de 30 soles hasta el 31 de diciembre de 2026. El objetivo es que los ciudadanos puedan actualizar su documentación y contar con un documento vigente con datos actualizados.

En esa línea, la tarifa especial permitirá obtener el DNI electrónico por inscripción, renovación, duplicado o rectificación de datos, a un costo de 30 soles para mayores de 17 años y de 16 soles para menores de edad. Además, los nuevos DNI electrónicos 3.0 tendrán una vigencia de 10 años para adultos y de tres años para niños hasta los 12 años.

Cientos de personas forman largas colas desde tempranas horas en las sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ubicadas en los distritos de Jesús María y San Borja. Foto: Giancarlo Avila / @photo.gec

Finalmente, la institución informó que en lo que va de 2026 se han emitido más de dos millones de DNI electrónicos en todo el país. Estos documentos servirán para realizar diversos trámites y para identificarse en los procesos electorales que se desarrollarán durante el año.

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