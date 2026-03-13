Resumen

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Cientos de personas forman largas colas para realizar trámites y solicitar la emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Foto: Giancarlo Avila / @photo.gec
Cientos de personas forman largas colas para realizar trámites y solicitar la emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Foto: Giancarlo Avila / @photo.gec
Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso de manera excepcional la prórroga de la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o por vencer hasta el 12 de abril de 2026. Esta medida permitirá que los ciudadanos puedan participar en las próximas elecciones generales pese a no haber renovado su documento.

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