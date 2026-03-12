Hoy el gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), continúa beneficiando a tanto niños como adultos del país, y esto mediante el otorgamiento gratuito del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. Sin embargo, y en relación a la vigencia de la cédula de color amarillo, todavía surge la incógnita que dicha entidad resuelve aclarando si todavía cuenta con validez para la realización de trámites escolares, por ejemplo. Con el inicio de clases programadas para el lunes 16 de marzo en colegios públicos, te contamos los detalles entorno a eventual actualización, lo que se sabe al respecto tras pronunciamiento oficial de parte del mencionado organismo, y cómo debes actuar siendo padre de familia.

EL RENIEC TE ACLARA SI EL DNI AMARILLO DE TU HIJO SIGUE SIENDO VÁLIDO PARA REALIZAR TRÁMITES ESCOLARES

Nueva etapa inician los niños y adolescentes peruanos de colegios públicos ubicados a nivel nacional, y esto en el marco de un Año Escolar 2026 por el cual el RENIEC ahora aborda el tema entorno a la vigencia del DNI amarillo.

Dicha cédula de identidad dejó de emitirse desde agosto de 2025 junto al de color azul, sin embargo, el mencionado organismo autónomo confirma que si aún no vence, mantiene validez para la realización de diversos trámites, y entre los cuales pueden encontrarse aquellos vinculados a la obtención de matrícula, traslado de institución educativa, entre otros motivos de similares características.

A propósito de la vigencia del DNI amarillo, el RENIEC le recomienda a padres de familia, y de cara a inicio de Año Escolar 2026, la revisión de fecha de caducidad para evitar inconvenientes entorno a esas gestiones, y asimismo exhorta a que cada colegio público cumpla con aceptar su efectiva presentación física o virtual.

¿CUÁNTOS PERUANOS MAYORES DE EDAD AÚN UTILIZAN EL DNI AMARILLO? ESTO REVELA EL RENIEC HOY

Las Elecciones 2026 se acercan, y con miras a dicho evento, el RENIEC invoca a la ciudadanía a actualizar su DNI amarillo si es que ya cuentan con la mayoría de edad cumplida.

De acuerdo a información proporcionada por parte de Manuel Chuquillanqui, subdirector del registro electoral de dicho organismo autónomo, y para la Agencia Andina, hasta el 14 de diciembre del 2025 cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el padrón electoral, un total de 103 mil 827 peruanos de 18 años a más, aún no habían renovado dicha cédula.

En ese sentido, hoy resulta importante destacar que a poco de las Elecciones 2026, el RENIEC amplía horarios de atención para efectivamente permitir la actualización del DNI amarillo durante todo febrero, por ejemplo, y de esa forma evitar inconvenientes de cara a la votación del 12 de abril.

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA ACTUALIZAR MI DNI Y TRAMITAR EL ELECTRÓNICO?

Hoy el DNIe expedido por el RENIEC desde 2013, acredita la identidad presencial y remota del ciudadano que lo posee, y sirve, además, para realizar transacciones desde la comodidad del hogar mediante internet.

Para renovarlo en Perú, dicho organismo gubernamental pone a tu disposición hasta dos modalidades: digital/presencial, debiendo considerar y recordar que si bien puedes realizar el trámite a partir de los 17 años, los adultos mayores lo obtendrán por última vez gracias a beneficio cuyas características buscan evitar que vuelva a caducar tras 8 años de vigencia.

La documentación a presentar para el trámite de renovación de DNI amarillo en Centros de Atención del RENIEC o Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) es la siguiente de acuerdo a información compartida oficialmente:

01 foto actual tamaño pasaporte “no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza, salvo religiosas”.

- Si la oficina donde se realiza el trámite ofrece el servicio gratuito de toma fotográfica, el solicitante no deberá llevar consigo la foto impresa.

Recibo de Pago por Derechos Administrativos

Actualmente, el solicitante de renovación de DNI amarillo tiene la potestad de presentar toda la documentación requerida en alguna de las 102 oficinas del RENIEC o MAC ubicados a nivel nacional, y así iniciar la gestión previo pago realizado ante agencias autorizadas como el Banco de la Nación (BN).

LOS SENCILLOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA ACTUALIZAR TU DNI AMARILLO Y PASAR A GOZAR DEL DNIE

1- Cancelar S/30 por el DNIe hasta el 12 de abril, y mediante depósito o transferencia realizada en agencias del BN o Págalo.pe, oficinas del BCP, o ViaBCP indicando o colocando el código de tributo 00521.

2- Con el voucher de pago, y la documentación requerida (requisitos), acércate al Reniec o MAC más cercano a tu domicilio para hacer entrega de todo lo solicitado, obteniendo automáticamente el ticket de recojo.

3- Pasado el tiempo de espera aproximado y estimado de 10 días hábiles a partir de la fecha de trámite, el ciudadano peruano puede recoger su DNI de adulto en la misma agencia, y mostrando dicho boleto.