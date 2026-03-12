Por Redacción EC

Hoy el gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), continúa beneficiando a tanto niños como adultos del país, y esto mediante el otorgamiento gratuito del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. Sin embargo, y en relación a la vigencia de la cédula de color amarillo, todavía surge la incógnita que dicha entidad resuelve aclarando si todavía cuenta con validez para la realización de trámites escolares, por ejemplo. Con el inicio de clases programadas para el lunes 16 de marzo en colegios públicos, te contamos los detalles entorno a eventual actualización, lo que se sabe al respecto tras pronunciamiento oficial de parte del mencionado organismo, y cómo debes actuar siendo padre de familia.

