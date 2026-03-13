Por Redacción EC

Portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) azul, amarillo o electrónico a nivel nacional, termina constituyendo todo un derecho, y también obligación tanto para menores de edad como personas adultas. Ahora, y con relación a los trámites que deben realizarse entorno a dichas cédulas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), llama la atención anunciando la implementación del servicio de duplicado y renovación en página web, y a partir de ello llevar a cabo ambas gestiones sin tener la necesidad de acudir a agencias.

