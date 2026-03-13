Portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) azul, amarillo o electrónico a nivel nacional, termina constituyendo todo un derecho, y también obligación tanto para menores de edad como personas adultas. Ahora, y con relación a los trámites que deben realizarse entorno a dichas cédulas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), llama la atención anunciando la implementación del servicio de duplicado y renovación en página web, y a partir de ello llevar a cabo ambas gestiones sin tener la necesidad de acudir a agencias.
DESDE LA COMODIDAD DE TU CASA TRAMITA EL DUPLICADO O RENOVACIÓN DE DNI AZUL PARA PASAR A PORTAR EL ELECTRÓNICO
Con la tecnología incorporada a diversos sistemas, hoy el uso del DNIe sobre territorio peruano, busca masificarse, y más aún contando ahora los ciudadanos mayores de edad con la posibilidad de tramitar tanto su duplicado como renovación, sin tener que acercarse a alguna agencia habilitada por parte del RENIEC a nivel nacional.
Desde la comodidad de tu casa, y según lo precisa el propio organismo autónomo, ahora ya puedes cambiar tu cédula robada o extraviada, e inicialmente debiendo concretar el pago ascendente a los S/30 (código 02121) mediante Yape o en agentes del BCP.
Una vez generado el ticket solicitado, recibirás el código que debes colocar en el aplicativo, y a través de “Yapear servicios” > RENIEC, siendo el segundo paso a efectuar, la descarga de DNI BioFacial para proceder a elegir la opción “Emisión por primera vez del DNIe”.
Finalmente tu cédula de color azul quedará duplicada pasando a la versión 3.0, y tras haberte tomado la fotografía que busca validar tu identidad, llevando a cabo el ingreso a esta plataforma donde debiste colocar y validar tus datos personales, y seleccionado el centro de atención al cual puedes dirigirte a fin de recogerla.
Recuerda que el monto ascendente a los 30 soles estará solo disponible hasta el 12 de abril de 2026, fecha de las Elecciones Generales, y como parte de implementación de campaña a partir de la cual el RENIEC busca promover el uso del DNIe.
¿CÓMO PAGAR CON YAPE EL DUPLICADO DE DNI AZUL O ELECTRÓNICO EN PERÚ? ESTO REVELA EL RENIEC
Con la tecnología incorporada a diversos sistemas, hoy el uso del DNI sobre territorio peruano, busca masificarse, y más aún contando con Yape como recurso para llevar a cabo el pago de más de 10 trámites.
Al respecto, te contamos que según lo confirma el RENIEC, ahora ya puedes cancelar tu duplicado de credencial azul o electrónica, haciendo uso de dicha billetera digital que se suma a los medios ya existentes, y mediante la cual busca agilizarse también la validación y continuidad de gestiones realizadas en línea.
Con respecto a esta información, te compartimos a continuación los pasos que debes seguir para llevar a cabo el pago de dicho concepto a través de Yape, y otros servicios brindados por parte de dicha entidad de Gobierno:
- Accede a la web de Generación de Tickets para pagos de tasa, completa los datos personales solicitados, y el tipo de trámite que deseas pagar.
- Una vez realizado el trámite, se te generará un ticket con un código único de catorce dígitos.
- Acto seguido, dirígete al aplicativo de Yape, e ingresa para darle clic en la opción de “Yapear Servicios”.
- Luego, continúa ingresando a “Trámites y Tributos” buscando la opción “Reniec”.
- Por último, termina colocando el código de pago generado inicialmente en la web de Generación de Tickets, y dale clic en “YAPEAR”.
Recuerda que únicamente contando con DNIe, tienes la alternativa de tramitar duplicado mediante página web del RENIEC, es decir, 100% online, mientras de manera presencial si portas aún el tradicional de color azul, y cancelando los siguientes montos también a través de Yape:
- PRESENCIAL
- DNI azul, 30 soles (código de tributo 02121)
- DNIe, 35 soles (código de tributo 00522)
- DNI amarillo, 16 soles (código de tributo 00647)
- ONLINE
- Mayores de edad pagan 33 soles
- Por menores de edad se cancela también S/16
LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA GENERAR EL DUPLICADO DE TU DNIE TRAS PAGAR CON YAPE
1- Ingresa al portal de usuarios del RENIEC, acepta Términos y Condiciones, y pulsa “EMPEZAR TRÁMITE”.
2- Para la autenticación del ciudadano, escoge entre Validación de Datos o Verificación Facial como opciones para “CONTINUAR”.
3- Llena los datos correspondientes según la opción escogida, y valida pago llevado a cabo a través de Yape para que finalmente proceda el respectivo recojo.
Resulta importante hacer hincapié, en que la entrega del DNIe mediante esta modalidad, se realiza de manera estrictamente personal ya que al momento del recojo termina verificándose la identidad del solicitante tomándole huellas digitales en el lector biométrico.
