Por Christian Gambini

Perder el DNI o descubrir que fue robado puede desatar preocupación y apuro, especialmente cuando el documento resulta indispensable para realizar diversos trámites. Frente a este escenario, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispone de una plataforma virtual que permite gestionar su reposición sin necesidad de acudir presencialmente. La alternativa digital busca simplificar el proceso y evitar las habituales filas en las oficinas.