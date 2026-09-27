Perder el DNI o descubrir que fue robado puede desatar preocupación y apuro, especialmente cuando el documento resulta indispensable para realizar diversos trámites. Frente a este escenario, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispone de una plataforma virtual que permite gestionar su reposición sin necesidad de acudir presencialmente. La alternativa digital busca simplificar el proceso y evitar las habituales filas en las oficinas.

Para quienes extraviaron un DNI azul o electrónico, el trámite puede iniciarse por internet siguiendo los pasos establecidos por la entidad. El procedimiento contempla la posibilidad de invalidar el documento perdido y solicitar la emisión de un nuevo ejemplar. De esta manera, el ciudadano puede resolver la reposición de su documento de identidad de forma práctica, rápida y segura.

Esta es la la primera acción inmediata que se debe de hacer y luego continuar con el siguiente paso

Cuando el DNI desaparece tras un robo o extravío, el primer paso es actuar con rapidez para proteger la identidad. La recomendación es acudir a la Policía Nacional del Perú y dejar constancia de la pérdida o sustracción mediante una denuncia. Este registro permite contar con un respaldo frente a eventuales intentos de utilizar los datos personales de manera fraudulenta. Así, el ciudadano empieza a cerrar una posible puerta al uso indebido de su información.

Con la denuncia realizada, el siguiente paso consiste en iniciar el trámite del duplicado a través de la plataforma oficial del Reniec. Al comenzar este procedimiento, el sistema invalida automáticamente el documento anterior, evitando que pueda seguir siendo utilizado. De esta manera, la reposición no solo permite obtener un nuevo DNI, sino que también incorpora una medida de protección frente a posibles usos indebidos de la identificación extraviada.

¿Cómo tramitar el duplicado de DNI electrónico por internet en caso de haber sido extraviado o robado?

El trámite para obtener un duplicado del DNI comienza con el pago de la tasa correspondiente. El ciudadano puede cancelar S/35 mediante la plataforma Págalo.pe o acudir al Banco de la Nación utilizando el código de tributo 00522. También existen alternativas de pago mediante Yape y agentes BCP, con sus respectivos códigos de recaudación, mientras que los canales exclusivamente web integrados contemplan una tarifa de S/33.

Con el pago realizado, el siguiente paso conduce directamente a las plataformas digitales del Reniec. Desde su página institucional, el ciudadano debe continuar el procedimiento y utilizar la aplicación DNI BioFacial desde su teléfono celular. Esta herramienta forma parte del proceso de verificación de identidad y permite avanzar con la solicitud del nuevo documento sin necesidad de iniciar el trámite de manera presencial.

El proceso exige descargar la app DNI Biofacial para verificar la identidad y tomar la fotografía reglamentaria

Para quienes todavía cuentan con el tradicional DNI azul y buscan dar el salto a la versión electrónica, el trámite tiene un costo de S/30. Esta tarifa se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y puede ser cancelada mediante las alternativas bancarias y digitales habilitadas por el Reniec. Así, la renovación se presenta como una opción para actualizar el documento sin dejar de lado las facilidades de los canales virtuales.

El proceso comienza con la descarga de la aplicación DNI BioFacial, herramienta que permite verificar la identidad del ciudadano y realizar la fotografía requerida. Luego, el usuario debe ingresar al portal oficial del Reniec y dirigirse al apartado de trámites en línea. Desde allí, seleccionará la opción correspondiente para continuar con la solicitud y completar el procedimiento establecido para obtener el DNI electrónico.

¿Cuánto tiempo hay que esperar para el recojo del duplicado del DNI azul que se ha tramitado?

Luego de completar el registro por internet, comienza la espera para recuperar el documento de identidad. De acuerdo con el Reniec, la emisión y entrega del duplicado del DNI demora aproximadamente cinco días hábiles desde que finaliza el proceso virtual. Durante ese periodo, el ciudadano puede mantenerse atento a la actualización de su solicitud. El objetivo es evitar desplazamientos innecesarios mientras el nuevo documento aún se encuentra en proceso.

La entidad recomienda consultar periódicamente el estado del trámite a través de su plataforma oficial. Solo cuando el sistema confirme que el DNI está disponible para su entrega, el usuario deberá acudir a la agencia seleccionada para recogerlo. De esta manera, el seguimiento en línea permite conocer cuándo culminó el procedimiento y cuándo corresponde acercarse presencialmente para recibir el documento.

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