Por Redacción EC

Las Elecciones Generales 2026 están a poco de desarrollarse en el Perú, y más de 27 millones de ciudadanos habilitados se acercarán hasta las urnas para escoger a sus próximos gobernantes políticos: presidente y dos vicepresidentes, representantes ante el Parlamento Andino, así como senadores y diputados para el periodo 2026-2031. De esta manera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instó a la población nacional a participar de manera responsable en esta importante jornada, ya sea informándose a través de los medios de comunicación sobre la trayectoria de los candidatos u organizaciones políticas, intercambiando opiniones con familiares o amistades, o ingresando a sus plataformas oficiales. Así, como en cada proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó sobre las restricciones o prohibiciones que regirán durante este fin de semana, sobre todo, la aplicación de la ley seca a nivel nacional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.