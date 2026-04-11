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La venta de bebidas alcohólicas queda prohibida desde las 08:00 horas del sábado hasta las 08:00 horas del lunes. Foto: Andina/composición GEC
La venta de bebidas alcohólicas queda prohibida desde las 08:00 horas del sábado hasta las 08:00 horas del lunes. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

Ante el inicio de la restricción de venta de bebidas alcohólicas, conocida como “ley seca”, la Policía Nacional de Perú (PNP) desplegó un megaoperativo, a nivel nacional, para garantizar que ningún establecimiento infrinja la norma electoral.

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