Ante el inicio de la restricción de venta de bebidas alcohólicas, conocida como “ley seca”, la Policía Nacional de Perú (PNP) desplegó un megaoperativo, a nivel nacional, para garantizar que ningún establecimiento infrinja la norma electoral.

Según la Policía, estos operativos continuarán hasta el lunes 13, día en el que se termina la prohibición de venta y compra de bebidas alcohólicas. Según la legislación, la ley seca inicia desde las 08:00 a. m. de este sábado 11 de abril hasta las 08:00 a. m. del lunes.

Mediante un comunicado la Policía aseguró que “el objetivo de esta disposición es garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público, contribuyendo a que la jornada electoral se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y responsabilidad”.

En esa línea, anunció que, en comunicación y coordinación con los fiscalizadores del JNE, se reforzará el patrullaje preventivo y la vigilancia en espacios públicos.

Tanto el Ministerio del Interior y la Policía Nacional exhortaron a la ciudadanía a que cumplan la restricción, ya que el incumplimiento de esta constituye una infracción que deviene en multas de al menos 3390 soles.

Comisión de Constitución mantiene ley seca durante elecciones.

Asimismo, la PNP recordó que los establecimientos que incumplan la disposición, en el marco de las elecciones 2026, podrían ser clausurados e inhabilitados.

Por esa razón, la autoridad exhortó a la ciudadanía a respetar las disposiciones establecidas y a contribuir al desarrollo de unas elecciones seguras, ordenadas y en paz.

Este domingo, más de 27 millones de peruanos son llamados a cumplir con su deber cívico en las urnas; la de elegir al próximo presidente del país y a las autoridades parlamentarias para el período 2026-2031.