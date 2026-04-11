A pocas horas de dar inicio a la jornada electoral, los trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) han empezado a colocar las señaléticas en los de locales de votación.

A continuación te mostramos cómo algunas instituciones de educación básica y superior, que fueron elegidos como locales de votación en Lima Metropolitana.

Universidad Nacional de Ingeniería

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una de las casas de estudios superiores que fue elegida como local de votación. Personal de la ONPE ya ha colocado los carteles de Entrada en sus puertas principales.

También han colocado la lista de los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes. Todos los locales de votación, deben tener este listado para que las personas puedan ubicar el número de sus mesas de sufragio.

La UNI, desde el exterior, se puede ver limpia y silenciosa.

Universidad Ricardo Palma

En el exterior de la universidad privada Ricardo Palma se puede observar un letrero con el mensaje: “Bienvenidos”

Al igual que en la UNI, en la universidad Ricardo Palma, también se puede observar la lista de los 35 candidatos presidenciales, con sus respectivos símbolos y partidos políticos.

Institución Educativa Alfonso Ugarte

El colegio Alfonso Ugarte, ubicado en el distrito de San Isidro, es uno de los locales de votación de Lima Metropolitana. En sus ventanales, se puede observar la lista de los candidatos presidenciales, sus partidos políticos y símbolos.

En la puerta de ingreso principal, se puede observar un cartel con el horario de inicio y cierre de las votaciones

En los exteriores también se puede ver a personal de serenazgo custodiando el local, previo a las elecciones 2026.