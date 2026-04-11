Resumen

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Te mostramos cómo algunas instituciones de educación básica y superior, que fueron elegidos como locales de votación en Lima Metropolitana. Foto: composición GEC
Te mostramos cómo algunas instituciones de educación básica y superior, que fueron elegidos como locales de votación en Lima Metropolitana. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

A pocas horas de dar inicio a la jornada electoral, los trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) han empezado a colocar las señaléticas en los de locales de votación.

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