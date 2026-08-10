La Policía Nacional del Perú (PNP), detuvo a alias ‘Dominick’, un joven de 17 años acusado de haber acribillado a Giancarlo Zegarra Cuadros, alias “Careca”, en el distrito de Bellavista, Callao, el sábado 8 de agosto, en un presunto ajuste de organizaciones criminales.

Según primeras informaciones, el asesinato ocurrió cuando Zegarra Cuadros se desplazaba en un automóvil y fue recibió al menos 20 balazos en plena vía pública.

​Historial de ‘Careca’

Zegarra Cuadros, de 45 años, estuvo interno en el penal de San Juan de Lurigancho en 2013, del cual se habría fugado. Por su parte, el menor intervenido, alias ‘Dominick’, cuenta con detenciones previas vinculadas al robo de lingotes de oro reportado en la Costa Verde.

Policías del Depincri Bellavista y SUAT vigilan 24 horas a ‘Dominick’, pues hay indicios de que ofrecen dinero por matarlo.

Según investigaciones policiales, el menor no solo abastecía de armas a bandas criminales, sino que habría dado el salto al narcoembarque en contenedores marítimos, ilícito en el que también estaría implicado ‘Careca’.

Crimen en Perú

Según un informe de El Comercio el año pasado, en Lima Metropolitana operan más de 200 organizaciones criminales, impulsando un incremento drástico de las extorsiones a nivel nacional que pasaron de 4.734 casos en 2021 a superar los 23.000 registros anuales recientes, afectando gravemente al transporte y pequeños negocios.

De acuerdo con registros del Sinadef, la violencia desde el 2017 hasta el 2025, dejó un asesinato por día. Tan solo en los primeros 16 días de enero se registraron 6.926 fallecimientos en todo el territorio nacional, de los cuales 81 corresponden a homicidios, concentrados principalmente en Lima, La Libertad, Callao, Ica y Piura.