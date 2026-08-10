Sicario de 17 años contó que asesinó a ‘Careca’ porque no le pagó. Foto: América Noticias
Sicario de 17 años contó que asesinó a ‘Careca’ porque no le pagó. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP), detuvo a alias ‘Dominick’, un joven de 17 años acusado de haber acribillado a Giancarlo Zegarra Cuadros, alias “Careca”, en el distrito de Bellavista, Callao, el sábado 8 de agosto, en un presunto ajuste de organizaciones criminales.

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