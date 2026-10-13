Un agente de seguridad repelió a balazos a dos presuntos extorsionadores que intentaron atacar una concurrida cochera en el distrito del Rímac. El violento suceso ocurrió en la cuadra 2 de la Av. Morro de Arica.

Las cámaras de seguridad del predio registraron la llegada de los dos hampones a bordo de una motocicleta lineal negra la tarde del sábado 12 de octubre. Uno de los sujetos descendió rápidamente del vehículo menor y caminó con paso firme hacia la oficina donde se encontraba la caja chica con ingresos del día.

El vigilante privado del local estaba a pocos metros y reaccionó rápidamente con su arma de fuego contra los hampones. Según se puede ver en las imágenes de seguridad, percutó alrededor de diez disparos directos contra los delincuentes e hirió a uno de ellos.

Los proyectiles impactaron en el cuerpo del sospechoso y causaron que el sujeto cayera hasta tres veces sobre el piso de la cochera durante su huida. El delincuente herido se arrastró por el suelo hacia la vía pública donde fue recogido por su secuaz a bordo de la motocicleta lineal mientras una alarma sonora alertó a los vecinos del vecindario.

Al menos uno de los dos extorsionadores fue alcanzado por las balas del vigilante en cochera del Rímac. (América TV)

Al menos uno de los dos extorsionadores fue alcanzado por las balas del vigilante en cochera del Rímac. (América TV)

Al menos uno de los dos extorsionadores fue alcanzado por las balas del vigilante en cochera del Rímac. (América TV)

Los administradores de la cochera contrataron este resguardo armado especializado debido a continuas amenazas extorsivas que sufrieron días atrás en el sector. Tras la balacera, la dirección del negocio dispuso la atención exclusiva para usuarios abonados con el propósito de garantizar la protección interna.

Investigaciones tras balacera en el Rímac

Las grabaciones de la cámara de seguridad de la cochera confirman que ambos agresores cubrieron sus rostros con cascos oscuros para evitar su identificación. Sin embargo, se puede observar cómo al menos uno de los delincuentes fue alcanzado por las balas antes de huir malherido del lugar.

La Policía Nacional investiga la presunta vinculación de estos sujetos con la banda criminal Los Injertos del Rímac Nueva Generación, mafia dedicada a cobros de cupos en cocheras. Los detectives de la división de secuestros y extorsiones vigilan diversos hospitales de la capital para capturar al sospechoso baleado.