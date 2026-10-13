Los dos delincuentes fueron repelidos a balazos por el vigilante de la cochera en el Rímac. (América TV)
Los dos delincuentes fueron repelidos a balazos por el vigilante de la cochera en el Rímac. (América TV)
Por Redacción EC

Un agente de seguridad repelió a balazos a dos presuntos extorsionadores que intentaron atacar una concurrida cochera en el distrito del Rímac. El violento suceso ocurrió en la cuadra 2 de la Av. Morro de Arica.

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