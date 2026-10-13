La presidenta Keiko Fujimori, junto con el ministro de Educación José Antonio Chang, presentaron la propuesta de los nuevos lineamientos de disciplina escolar, el cual ha traído anuncios importantes como medidas estrictas ante casos de bullying, acoso y violencia que incluyen la expulsión definitiva del alumno agresor y otros parámetros no menos polémicos como prohibir celulares, el cabello largo, teñido o el tamaño de la falda.

Lineamientos de disciplina propuestos por el Gobierno

Durante una actividad oficial en el colegio Felipe Santiago Estenos de Chaclacayo, la mandataria aseguró que estos lineamientos, entre otras cosas, tienen por objetivo tener de aliados a padres de familias, maestros y directores, y resaltó la importancia del orden dentro de las instituciones educativas del Perú.

“La violencia contra miembros de la comunidad educativa merece una respuesta firme, oportuna y responsable”, dijo la presidenta, y agregó que el documento incluye “sanciones y amonestaciones proporcionales y con criterios de gradualidad”.

Fujimori indicó que los nuevos lineamientos incluyen la figura de la expulsión de alumnos reincidentes en actos de violencia, acoso o bullying: “vamos a reinstalar las expulsiones. Los más malcriados no estarán en las aulas (...) No vamos a permitir el bullying, la violencia, el acoso sexual. Avisen al profesor, porque ese individuo será puesto a disposición del Ministerio Público y la Policía Nacional. No nos quedemos callados o seamos indiferentes, no puede pasar que la víctima se retire del colegio y el agresor bien gracias”.

En declaraciones a El Comercio, Richard Rubio, magister en gestión educativa y ex director de la Oficina de Gestión Pedagógica de Educación Básica y Técnico Productiva de la DRELM, afirmó que los nuevos lineamientos: “le devuelven a las escuelas el principio de autoridad. Es una acción formativa que tiene sustento lógico (...) dudo que haya profesores o directores que no aplaudan esta medida. Se puso la mirada en la violencia que hay en la sociedad”.

Sanciones a alumnos violentos

Respecto a las sanciones que comprenden los nuevos lineamientos, la presidenta mencionó: “los chicos que se portan mal, primero tendrán una amonestación, serán sancionados levemente para que corrijan, pero si no es el caso, entonces encontrarán en sus profesores, en el director, en el Gobierno y padres de familia la actitud drástica que se requiere para que los alumnos sepan que hay reglas que cumplir”.

keiko Fujimori y el ministro José Antonio Chang presentaron el lunes 12 de octubre los nuevos lineamientos de gestión de disciplina escolar. (Foto: Andina)

Los nuevos lineamientos de disciplina escolar clasifican las faltas en tres grupos: leves, graves y muy graves.

Las faltas leves las conforman: no prestar atención, distraerse en clase o distraer a otros compañeros.

Las faltas graves las integran: daño a la propiedades escolar, reincidencia en tres o más faltas leves en el año, uso indebido del celular u otros dispositivos, más de tres tardanzas injustificadas en el bimestre, agresión física leve sin lesión o agresión psicológica, posesión o consumo de sustancias prohibidas, presentación de justificativos simples adulterados, conductas que vulneran la intimidad, dignidad o integridad, retos o incitación a conductas peligrosas o humillantes, atentar contra la imagen institucional.

Las faltas muy graves son: actos de odio o apología de la violencia, acoso escolar o violencia sexual, extorsión, coacción o cobro de cupos, artefactos incendiarios o explosivos, alteración violenta del orden, hurto o robo de bienes, actos de discriminación, grabaciones que vulnera la intimidad, portar o usar armas u objetos punzo cortantes, daño intencional o destrucción de infraestructura, organización para actividades delictivas o apuestas, falsificación de documentos oficiales, promoción o venta de sustancias prohibidas, falsa denuncia, difamación u obstrucción de la labor docente, suplantación de identidad, difusión de información privada, fraude en evaluaciones, difusión de información privada, fraude en evaluaciones.

En tanto que las sanciones de carácter formativo comprenden amonestaciones verbales o escritas, reparación del daño, restricciones temporales de participar en ciertas actividades y separación temporal del aula.

La norma, que podría entrar en vigencia a finales de año, marca el camino para maestros y directores sobre cómo actuar ante casos de violencia. (Foto: Andina)

Mientras que las sanciones aplicadas desde la dirección destacan la suspensión de hasta 3 días hábiles, la matrícula condicional y, finalmente, la separación definitiva o expulsión del estudiante del centro educativo. Ante este último caso, la familia cuenta con tres días hábiles para solicitar una reconsideración; el colegio tiene cinco días para resolver.

Rubio, pese a estar de acuerdo en líneas generales con las sanciones que se aplicarían con los nuevos lineamientos, se mostró escéptico de un punto en particular: “me parece exagerado considerar como faltas graves el uso indebido del celular, las tardanzas injustificadas, las tres faltas leves al año. En determinados escenarios se podría considerar hasta abusivo. Sin embargo, la apología a la violencia, portar armas, merecen un tratamiento diferenciado”.

Medidas de higiene y presentación

La jefa de Estado también abordó temas relacionados al aseo, higiene y presentación de los alumnos. En ese sentido, se advirtió que, por ejemplo, estará prohibido tener el cabello largo en los niños, usar maquillaje cargado, teñirse el cabello y la falda a una altura razonable para las niñas. “Estos criterios establecerán disciplina en el colegio”, afirmó Keiko Fujimori.

La presentación tuvo lugar durante una ceremonia oficial realizada en un centro educativo de Chaclacayo, con la participación de los alumnos. (Foto: Andina)

Richard Rubio dice sobre este particular: “de lo que se trata es de promover la limpieza y el orden, pero también de lo permisiva que fue la escuela. Detrás de estas exigencias se les pide a los niños y a las familias que trabajen en la autoestima. Es vital exigirle a un niño que se acostumbre a ir adecuadamente peinado”.

El ministro José Antonio Chang expresó que estas medidas son obligatorias para colegios públicos; en el caso de los privados deberán adecuar su reglamento dentro de su autonomía institucional. Asimismo, detalló que su aplicación tendrá un periodo de adecuación: “damos 30 días para que todas las instituciones educativas del país adecuen sus documentos de gestión a estos lineamientos una vez sea publicada”.

¿Se puede expulsar a un alumno violento en la actualidad?

Si bien la norma actual no habla explícitamente de una expulsión contra un alumno reincidente en casos de violencia escolar, sí comprende la figura del “traslado de oficio” que no es otra cosas que la separación de un estudiante de un centro educativo para ser trasladado a un centro de educación básica alternativa (CEBA) capaz de brindarle la tutoría, terapias o acompañamiento psicológico necesario.

Estos lineamientos, además, buscan nuevas reglas de aseo, higiene y presentación de los alumnos, desde prohibir el cabello largo en niños, hasta el maquillaje excesivo en las niñas. (Foto: Andina)

Este se realiza como instancia final tras “aplicar medidas correctivas frente a situaciones de violencia y cuando existan faltas graves. Las normas permiten que haya un traslado, una expulsión del ámbito educativo en donde se ha producido la violencia, pero no del sistema educativo, pues el Estado no puede renunciar a su rol formativo”, dijo Luz Orellana, directora de PIRKA Consultoría.

Agresiones físicas graves o reiteradas que sean un riesgo real para los estudiantes, actos que pongan en peligro la vida o la violencia continuada son algunas de las causales para el traslado de oficio. Sin embargo, los especialistas consideran que un gran talón de Aquiles es que docentes y autoridades escolares, en muchos casos desconocen la norma.

Jorge De Luise, presidente de la Asociación Educativa Convivencia en Escuela (AECE Formación), comentó al respecto: “vemos constante desconocimiento de la ley de parte de los profesores. Las normas anteriores eran muy permisivas, impedían al maestro llamar la atención, pero con la Resolución Ministerial 383-2025 establece que se puede hacer un llamado de atención al estudiante para que cumpla las normas del reglamento interno del colegio, siempre y cuando no vulnere los derechos de la persona. Hablar fuerte y con firmeza no vulnera ningún derecho”.