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El aumento de casos de violencia escolar y el temor de maestros a impartir disciplina, llevó al Gobierno a plantear nuevos lineamientos para abordar el bullying y recuperar el orden en las aulas. (Foto: Andina/composición)
El aumento de casos de violencia escolar y el temor de maestros a impartir disciplina, llevó al Gobierno a plantear nuevos lineamientos para abordar el bullying y recuperar el orden en las aulas. (Foto: Andina/composición)
Por Joel Dávila Quiñonez

La presidenta Keiko Fujimori, junto con el ministro de Educación José Antonio Chang, presentaron la propuesta de los nuevos lineamientos de disciplina escolar, el cual ha traído anuncios importantes como medidas estrictas ante casos de bullying, acoso y violencia que incluyen la expulsión definitiva del alumno agresor y otros parámetros no menos polémicos como prohibir celulares, el cabello largo, teñido o el tamaño de la falda.

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