Una mujer denunció haber sido víctima de acoso sexual mientras practicaba deporte por las calles del distrito de Miraflores. El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana del domingo 11 de octubre y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales de la víctima, un sujeto que se desplazaba en un scooter se acercó a ella mientras corría y la tocó sin su consentimiento. La joven publicó inicialmente imágenes grabadas con su celular, en las que se observa al presunto agresor alejarse del lugar tras lo ocurrido.

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Posteriormente, la deportista solicitó apoyo a la Municipalidad de Miraflores para acceder a los videos captados por las cámaras de seguridad de la zona. El material permitió observar con mayor claridad la secuencia de los hechos y el desplazamiento del sujeto antes y después de la agresión.

Una mujer denunció haber sido víctima de acoso sexual mientras corría por las calles del distrito de Miraflores. (Foto: Captura de video / Perú 21)

En las imágenes de las cámaras de seguridad se aprecia que el hombre circulaba en sentido contrario al de la deportista. Al ver su presencia, cambia de dirección, pasa por detrás de ella y le da un golpe en la nalga. Inmediatamente después, acelera el scooter y se aleja del lugar.

Tras hacer pública la denuncia, la joven expresó su preocupación por lo sucedido y por la posibilidad de volver a salir sola a correr. En sus redes sociales, sostuvo que ninguna persona tiene derecho a tocar su cuerpo sin su consentimiento.

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“No quiero tener miedo de volver a salir a correr sola. Ninguna persona debería sentirlo…No sé qué estaba pensando ni cuáles eran sus intenciones. Lo único que sé es que nadie tiene derecho a tocar mi cuerpo sin mi consentimiento", señaló la deportista en sus redes sociales.

Una mujer denunció haber sido víctima de acoso sexual mientras corría por las calles del distrito de Miraflores. (Foto: Captura de video / Panamericana )

La denuncia de la joven y las imágenes de la cámara de seguridad constituyen los principales elementos difundidos hasta el momento sobre el incidente registrado en Miraflores, y se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.