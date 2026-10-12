Una mujer denunció haber sido víctima de acoso sexual mientras corría por las calles del distrito de Miraflores. (Foto: Captura de video / Perú 21 )
Una mujer denunció haber sido víctima de acoso sexual mientras corría por las calles del distrito de Miraflores. (Foto: Captura de video / Perú 21 )
Por Redacción EC

Una mujer denunció haber sido víctima de acoso sexual mientras practicaba deporte por las calles del distrito de Miraflores. El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana del domingo 11 de octubre y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

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