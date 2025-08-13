Una mujer, identificada como Fiorella Carrasco, denunció que un trabajador del restaurante Franklin, ubicado en San Isidro, la grabó sin su consentimiento mientras usaba los servicios higiénicos del local.

Según relató la joven, el empleado, de nombre Anderson Capillo Flores, colocó su celular estratégicamente para grabar a las mujeres que ingresaban al baño del establecimiento, quienes desapercibidas, terminaban expuestas en los videos del sujeto.

Tras notar el dispositivo, que apuntaba directamente hacia el inodoro, la joven lo tomó, y presa de los nervios, llamó a sus amigas, quienes la contuvieron en el lamentable episodio, en donde tuvo un ataque de ansiedad, relató.

@elmegafono.pe 🚨 Una grave denuncia que involucra al restaurante Franklin, en San Isidro. 🧷 Fiorella Carrasco narró cómo descubrió que un celular la grababa a ella y a otras mujeres tras ser colocado camuflado en el baño. 📌 En las imágenes se identificó a un trabajador, Anderson Romario, como el responsable de ocultar el celular en el baño de mujeres. 🧷 Lo más preocupante es la falta de protocolo del local que, según narra Fiorella, dejó ir al acusado y no llamó a las autoridades. 👉🏼 Estos actos constituyen un delito y una grave violación al derecho a la intimidad y privacidad de cada una de las personas. ♬ sonido original - El Megáfono

“Me están grabando por favor, le dije a mi amiga. No quería salir del baño. Me puse a llorar y quería vomitar, estaba temblando”, contó a 24 Horas. “Vi ese teléfono y me asusté. Tenía minutos de grabación y quedé en shock”, agregó .

El video recuperado del celular mostró el rostro del presunto responsable, quien abordó a la joven al salir del baño, pidiéndole el dispositivo, alegando que lo olvidó por un descuido, pues, indicaba que solía grabar sus rutinas de cuidado facial.

Mujer denunció que restaurante cometió irregularidades

Tras el incidente, la joven denunció que la empresa, de razón social Operadora A & B S.A.C., no correspondió a su denuncia, ya que, habrían tratado de encubrir al trabajador, permitiendo que este se fuera antes de que lleguen agentes de la Policía Nacional.

“La administradora le decía que se retire”, contó Fiorella, quien luego añadió que el empleado le “pidió disculpas y que no lo denuncie porque tenía un hijo”.

El restaurante, ubicado en un exclusivo centro comercial de San Isidro, emitió un comunicado donde explicaba que Capillo Flores era un empleado en periodo de prueba, a quien se le desvinculó de inmediato.

Además, destacaron que, junto a la víctima, interpusieron la denuncia de manera urgente por el delito de violación a la intimidad , facilitando toda la información necesaria para apoyar las investigaciones

“Jamás respaldaríamos ni protegeríamos a un agresor de mujeres. [...] De inmediato, fue retirado de su cargo, denunciado ante la Policía Nacional y se ha puesto a disposición de las autoridades toda su información personal”, escribieron en su cuenta oficial de Instagram.

Anderson Capillo Flores, es el trabajador de Franklin denunciado por violación a la intimidad | Foto: 24 Horas (Captura)

Víctima de acoso por trabajador de restaurante también los denunció ante el Indecopi

Sin embargo, Carrasco aseguró que la administradora mintió en su declaración policial al decir que el trabajador fugó, y que, además, representantes de Franklin no le permitieron rellenar el Libro de Reclamaciones, por lo que, también presentó una denuncia ante el Indecopi, quienes fiscalizaron el establecimiento.

“La cliente afectada recibió por parte del área de atención al ciudadano del Indecopi la orientación necesaria para que pueda formalizar su denuncia, al señalar que el local no le brindó en su momento el Libro de Reclamaciones luego de ocurrido el lamentable hecho” , manifestó la Entidad.

Por su parte, la empresa negó haber manipulado el documento de reclamo, y que lo presentaron íntegramente a las autoridades.