El inicio del año para el actor y músico estadounidense, Will Smith, no es el mejor. Y es que, su exmúsico, el violinista Brian King Joseph lo demandó por acoso sexual durante una gira, según una demanda interpuesta a inicios de semana ante una corte del condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el medio People, la acusación está vinculada data a “una intrusión en un hotel” en Las Vegas en marzo. King Joseph asegura que reportó a la seguridad del hotel, a la policía, y a los representantes del artista.

El violinista también lo acusa de despido injustificado y represalias.

Aunque aún no se sabe los detalles de los daños y perjuicios, se dio a conocer que una empresa de representación asociada a Smith, de 57 años, se encuentra también como demandada.

El músico relató que, al volver a su habitación de hotel, encontró que alguien había ingresado y dejado varios objetos que interpretó como una “amenaza sexual”.

Entre los artículos hallados mencionó una botella de cerveza, toallitas húmedas, una mochila roja, un frasco de medicación contra el VIH, un pendiente y una nota que decía: “Brian, vuelvo… solo nosotros”, acompañada de un corazón y firmada como “Stone F”.