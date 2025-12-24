“Estamos muy orgullosos de nunca haber caído en la tentación del populismo televisivo”: la historia de “Cinescape” y su adiós tras 25 años

Bruno Pinasco recuerda ese momento como si hubiera sido sacado de una película de fantasía. Era 2004, Nueva York vibraba con el estreno mundial de “Harry Potter y el Prisionero de Azkaban”, y él estaba allí, enviado por Cinescape, acreditado solo para cubrir el desfile de estrellas por la alfombra roja del mítico Teatro Royal, en el corazón de Broadway.

Su misión era clara: conseguir imágenes, quizás una declaración rápida, y regresar. Pero como en todo buen relato, hubo un giro inesperado. En medio del bullicio, un guardia le abrió la puerta equivocada, o la correcta, según cómo se mire. De pronto, Bruno se encontró entrando a la sala de proyección, sin saber si debía correr, pedir disculpas o quedarse quieto. Dio un paso más y, en un gesto torpe, se chocó de frente con un adolescente de ojos grandes y gafas redondas: Daniel Radcliffe. El mismísimo Harry Potter. El conductor de tv apenas alcanzó a felicitarlo, mientras la oscuridad del cine lo tragaba. Esa noche vio la película sentado entre los protagonistas del filme dirigido por Alfonsó Cuarón, sin saber que había cruzado un umbral que marcaba algo más que una anécdota: el inicio de las grandes aventuras de "Cinescape" en Hollywood.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

EN PANTALLA

La aventura, en realidad, había comenzado cinco años antes. Bruno y su hermano Aldo, quienes crecieron desde niños en un estudio de televisión, tenían la idea de hacer un programa de cine con un tono fresco, divertido, sin acartonamientos. Para hacerlo realidad, tuvieron que asociarse y fundar una productora. Panamericana TV compró su idea. Fue así como en la primera semana de agosto del año 2000 apareció “Cinescape” como un segmento de solo veinte minutos en el noticiero “Buenos días, Perú”.

“A las 8 y 20 de la mañana, yo ya tenía que estar listo para estar en cámara. Estaban Valia Barak y Mauricio Fernandini en la mesa de conducción. Ellos me dieron la bienvenida. Al comienzo solo éramos cuatro personas, contándome a mí. Sentía toda la adrenalina de salir en vivo y en directo. Era la emoción de comenzar algo que jamás se me pasó por la cabeza que iba durar 25 años”, recuerda Bruno.

Uno de los primeros equipos de producción de “Cinescape”. El programa comenzó a emitirse por Panamericana TV.

A partir del 2003, “Cinescape” empezó a emitirse en América TV, su casa televisiva hasta el día de hoy. Lo que parecía un espacio más sobre cine, rápidamente se convirtió en un faro para los fanáticos del séptimo arte. Gracias a su lenguaje dinámico y las ocurrencias de Bruno y ‘Chiki’, el legendario camarógrafo del programa, esta producción se metió corazón de una generación de peruanos que aún iban a los videoclubs a comprar o alquilar películas.

Las coberturas de grandes estrenos como “El Señor de los Anillos”, “Harry Potter” o “Spider-Man” eran eventos esperados por los televidentes. Desde entrevistas exclusivas en alfombras rojas hasta reportajes sobre efectos especiales, el programa supo ganarse un lugar en la cultura popular del país.

Bruno entrevistando al actor Tobey Maguire por el estreno de “Spider-man”, en 2002.

Con el paso del tiempo, “Cinescape” también se transformó en un espacio familiar. No solo porque muchos lo ven en casa con sus hijos o padres, sino porque literalmente toda la familia Pinasco está involucrada. Bruno al frente, su padre Luis Ángel como voz y memoria viva del espectáculo, y sus hermanos Aldo y Chiara detrás de cámaras. Ese calor familiar se siente en cada emisión, como si uno entrara a una sala de estar a conversar sobre cine con amigos de confianza.

“A nosotros nos han dicho de todo: que los programas de cine son aburridos, que no generan ganancias, o que son solo para gente intelectual. Pero hemos demostrado lo contrario, siendo líderes en un horario (sábados por la mañana) que es muy complicado”, afirma el conductor de tv.

Junto a Robert Downey jr., cuando el actor interpretó a Tony Stark en “Iron man 2”, en 2010.

La clave de su éxito, quizás, es haberse mantenido fiel a sus principios. “Estamos muy orgullosos de nunca haber caído en la tentación del populismo televisivo, por decirlo de alguna forma. Muchas veces, por ejemplo, nos han pedido enfocarnos en los chismes de la farándula internacional. Nunca sucumbimos. Si algo hemos demostrado es que se puede hacer una televisión diferente con el respaldo del público”.

EN ACCIÓN

“Cinescape” demostró que el contenido bien hecho, con pasión y constancia, siempre encuentra a su audiencia. Supo evolucionar con la tecnología, pasar del VHS al DVD, del Blu-Ray a las plataformas digitales, y encontró en las redes sociales un nuevo escenario donde seguir brillando. Su comunidad en Instagram, YouTube y TikTok se volvió una extensión del programa, donde los fans comentan, comparten y reviven los mejores momentos.

“La televisión ahora viene en pantallas verticales”, nos dice Aldo Pinasco, una de las mentes detrás de “Cinescape”. “Siempre escucho decir que la televisión está muriendo, pero no creo que sea del todo cierto, al menos aquí en Perú, donde la gran mayoría de peruanos aún se informa y se entretiene con la televisión. Para nosotros es muy importante saber que llegamos a personas que, por las mismas brechas de nuestro país, no tienen acceso a Internet o a Netlfix”, añade.

Aldo Pinasco es el productor, Luis Ángel hace las voces en off y Bruno es el conductor de “Cinescape”.

Hoy, con 25 años de historia, “Cinescape” se despide. El 27 de septiembre se emitirá su último programa y se cerrará un capítulo importante en la historia de la TV.

El universo del entretenimiento ha cambiado radicalmente. El streaming impone velocidad y volumen; las redes multiplican los comentarios, pero acortan la atención. Informar sobre cine en la era del algoritmo y la inmediatez no es tarea fácil, una situación que llevó a Bruno y su equipo a tomar otros rumbos.

Por lo pronto, “Cinescape” se va habiéndole hecho honor siempre a su escencia. Porque más allá de las plataformas, hay algo que no cambia: la emoción de compartir una buena historia. //

UNA VIDA EN PANTALLA