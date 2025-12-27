Tras un cuarto de siglo siendo el pilar del entretenimiento cinematográfico en el Perú, el reconocido conductor Bruno Pinasco causó una gran conmoción entre sus seguidores al anunciar el cierre del ciclo de ‘Cinescape’ en la televisión nacional. La noticia, difundida en vísperas de Navidad, marcó el fin de una trayectoria que inició en el año 2000 y que se convirtió en una cita obligatoria para los amantes del séptimo arte cada fin de semana.

Sin embargo, lo que parecía una despedida definitiva tomó un giro inesperado apenas 48 horas después. A través de sus plataformas digitales, el productor reveló los planes a futuro para la marca, aclarando las dudas sobre si el formato desaparecería por completo o si se adaptaría a las nuevas tendencias de consumo actuales. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ OCURRIRÁ CON ‘CINESCAPE’?

El pasado 26 de diciembre, mediante un clip que generó gran intriga y que incluía la instrucción “Vean este video al final”, Pinasco confirmó que el programa que lidera dará el salto definitivo a la plataforma de videos YouTube.

Aunque el material audiovisual comenzó con una carga nostálgica repasando sus 25 años en señal abierta, el remate del anuncio trajo alivio a sus fanáticos con la promesa de que “La diversión recién comienza”. De esta manera, el canal oficial que ya albergaba contenido como ‘Asiascape’ o ‘Cinescape+’ pasará a ser el hogar principal de la franquicia.

¿A PARTIR DE QUÉ FECHA SE PODRÁ VER EL NUEVO CONTENIDO DIGITAL?

Pese a que el entusiasmo de los seguidores es alto, todavía no existe un día exacto marcado en el calendario para el debut oficial en la red. No obstante, Bruno Pinasco adelantó que el relanzamiento está programado para el 2026, asegurando que dicho periodo será un año que promete múltiples sorpresas para su público fiel.

Por ahora, el equipo se prepara para esta transición hacia un espacio donde ya han logrado cautivar a sectores específicos, como los seguidores de la cultura asiática y el K-pop, quienes han sido parte fundamental de su crecimiento en redes durante los últimos tiempos, según recoge el diario La República.

Bruno Pinasco en retratos exclusivos para El Comercio. "Cinescape" cumplió 25 años este 2025. / Giancarlo Shibayama

¿CUÁNDO SE DESPIDE ‘CINESCAPE’ DE LAS PANTALLAS DE TV?

El adiós a la televisión tradicional ocurre precisamente este sábado 27 de diciembre. Los espectadores podrán sintonizar la última entrega del programa en su horario habitual de las 11:00 de la mañana, cerrando así un capítulo que arrancó en Panamericana Televisión hace más de dos décadas y que se mudó a América TV en 2003.

Durante los 25 años de existencia de ‘Cinescape’, Bruno Pinasco y su equipo viajaron por el mundo para hablar con actores, directores y demás talento detrás de películas internacionales. Además, el programa no solo llegó a enfocarse en cine; también se especializó en contenido para plataformas de streaming.

Ahora, con su emisión final, el hijo de Luis Ángel Pinasco pone punto final a la historia del formato más antiguo de su categoría en la televisión peruana, preparándose para el desafío de conquistar el entorno digital.