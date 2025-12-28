Bruno Pinasco se despidió de la audiencia televisiva de Cinescape. Lo hizo la tarde del sábado 27 de diciembre. Fue un cierre cargado de emoción. Así terminó una etapa histórica del programa en la TV abierta peruana.

Durante los últimos minutos al aire, el conductor agradeció a los televidentes por el respaldo de todos estos años. Remarcó que el fin de la emisión no significa el fin del proyecto. “Nuestro amor por el cine, las series y la cultura popular no se detiene”, señaló.

El equipo de Cinescape también participó del mensaje final. En un video, productores y colaboradores destacaron la necesidad de adaptarse a los cambios en la industria. “Los formatos cambian, pero la pasión sigue intacta”, afirmaron.

Días antes, Pinasco confirmó que el programa continuará en YouTube. El anuncio se hizo a través de sus redes sociales. Al inicio, el mensaje fue interpretado como una despedida definitiva. Sin embargo, el cierre reveló la verdadera novedad: una nueva etapa en el entorno digital.

El conductor cerró el anuncio con una frase dirigida a sus seguidores. “La aventura continúa”, dijo. La reacción fue inmediata. En plataformas digitales, los usuarios destacaron el legado del programa y celebraron su permanencia en una nueva pantalla.