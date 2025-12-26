Tras haber permanecido oculta por más de cincuenta años y como regalo de Navidad para sus fans, el guitarrista de Queen, Brian May, presentó “Not For Sale (Polar Bear)”, canción inédita del grupo cantada por el mismo Freddie Mercury.

May, cofundador de Queen, estrenó la pieza oficialmente el pasado 22 de diciembre a través de la emisora "Planet Rock", en Londres.

“Not For Sale (Polar Bear)” fue registrada en 1974 durante las sesiones de producción del disco "Queen II". A pesar de su calidad técnica, el tema fue excluido de la selección final del álbum y se mantuvo resguardado durante décadas.

Si bien existían grabaciones previas vinculadas a Smile (el proyecto antecesor de Queen), May enfatizó que esta toma es una versión oficial y remasterizada que captura la evolución temprana del cuarteto.

“Es una canción de hace mucho tiempo, pero según lo que conozco, nadie nunca escuchó esta versión. Paso esta versión aquí porque tengo curiosidad de conocer las reacciones del público”, señaló May.

Por otro lado, el lanzamiento comercial de “Not For Sale (Polar Bear)” se realizará como parte de una reedición especial de "Queen II" en 2026. Este proyecto de archivo tiene como objetivo rescatar material descartado y tomas alternativas de las sesiones originales de 1974.

Por consiguiente, este hallazgo refuerza la vigencia de Queen, que actualmente continúa activa bajo el liderazgo de May y el baterista Roger Taylor.