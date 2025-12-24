En plena temporada navideña, la cantante peruana Daniela Darcourt y su expareja, el bailarín Waldir Felipa protagonizaron un episodio marcado por la complicidad durante un reciente concierto que ofreció en Lima
De ese modo, a pesar de haber anunciado el fin de su relación sentimental meses atrás, ambos demostraron que mantienen una estrecha conexión tanto en lo profesional como en lo personal.
Durante el espectáculo, la nominada al Latin Grammy 2024 sorprendió a los asistentes al dirigirse a Felipa con tono sugerente, donde la intérprete de “Señor mentira” utilizó una analogía para invitar a su expareja a compartir un momento fuera del escenario.
“Yo tengo el panetón para invitarte. Me encanta cuando eres así gracioso, lindo. Como te seguía diciendo, tengo panetón, pero me falta chocolate en casa para compartir, para remojar el panetón”, expresó la artista mientras miraba fijamente al bailarín. El video fue compartido en TikTok.
La interacción continuó con una propuesta directa que aumentó las especulaciones de los presentes: “Quisiera saber si a la salida te podría invitar panetón y tú me invitas chocolate. Va, pero dos tajaditas”.
Ante el asombro del público, Darcourt entonó la frase “tú eres quien yo buscaba” y, tras un beso en la mejilla por parte de Felipa, la cantante remató con un: “Te voy a esperar. Te veo a la salida”.
¿Qué dijo Daniela Darcourt sobre Waldir Felupa?
Semanas antes, Darcourt aclaró su situación actual con Waldir, enfatizando que, tras su regreso del extranjero, ambos han retomado su agenda laboral conjunta y pidió al público familiarizarse con su cercanía.
“Nosotros vamos a seguir trabajando juntos, así que vayan acostumbrándose. Lo que pase entre Waldir y yo, queda entre él y yo. Nosotros hemos estado bien siempre. Nos queremos un montón”, sostuvo la cantante, quien además aseguró que la “química” entre ambos persiste desde hace 11 años.
Al ser consultada sobre si este acercamiento significaría retomar el noviazgo, Darcourt no descartó la posibilidad, limitándose a decir: “Vamos a ver qué pasa. Las buenas nuevas ya se enterarán”.
