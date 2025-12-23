Tras retornar a las filas de “Esto es guerra”, el modelo y deportista peruano Hugo García rompió el silencio sobre el estado actual de su relación con la influencer venezolana Isabella Ladera.

En medio de crecientes especulaciones en redes sociales sobre un posible embarazo, ‘influencer’ fue claro al detallar sus aspiraciones personales y el futuro de su romance con la modelo de 26 años.

De ese modo, ante los rumores, el peruano confesó que, si bien la paternidad es uno de sus mayores anhelos, por el momento no es una realidad inmediata.

“Yo siempre he soñado con tener mi familia. He soñado con ser papá y llevarme a mis hijos a hacer deporte, con viajar con ellos y hacer planes en familia. Eso siempre estará en mis planes. Será cuando Dios quiera y se dé”, manifestó el chico reality en declaraciones para América Espectáculos.

A pesar de la firmeza de sus deseos familiares, García se mostró cauteloso al ser consultado sobre si ya ha proyectado esta etapa específicamente con su actual pareja.

Entre risas y con evidente nerviosismo, el modelo descartó que existan propuestas formales al respecto por el momento.

“(¿Ya le dijiste a Isabella para que sea la mamá de tus hijos?) No... todavía. Estoy viviendo un día a la vez”, aclaró.

El deportista también aprovechó para compartir sus planes para el cierre del año, confirmando que pasará la Nochebuena en Lima junto a su familia, para luego partir hacia Estados Unidos el mismo 25 de diciembre, donde está Isabella.

“La Navidad la paso acá y en la madrugada me voy para Miami”, señaló, confirmando que se reencontrará con Ladera para las celebraciones de fin de año.

Chico reality habló sobre su exnovia Alessia Rovegno. (Fuente: América TV)

Respecto a su continuidad en el programa de competencia para la temporada 2026, García prefirió no dar certezas, manteniendo la filosofía de enfoque en el presente que parece regir su vida actual.

“No sé qué pueda pasar en un año, yo vivo el presente y estoy feliz”, finalizó, tras bromear sobre las negociaciones con el productor Peter Fajardo que facilitaron su retorno al set de televisión.