Sol Carreño anunció su salida de “Cuarto Poder” durante la emisión del programa periodístico del pasado 21 de diciembre. Con un emotivo mensaje, la periodista confirmó que no seguirá en el espacio de investigación en 2026, marcando así el fin de una era televisiva.
Sol Carreño decidió dirigirse al público con un emotivo mensaje de reflexión y también aprovechó para desearle a sus seguidores mucha felicidad durante las fiestas de fin de año.
“Quiero aprovechar, primero, para desearles una feliz Navidad y ojalá que se concentren en lo que realmente importa, que es el amor y las personas, no los gastos, no las carencias económicas que puede haber”, dijo la periodista en su mensaje.
Luego, Sol Carreño aprovechó su mensaje de despedida para enviar un mensaje cívico, resaltando la importancia de las elecciones en 2026.
“El próximo año es un año muy importante para nuestro país, así que hay que reflexionar bien y hay que informarse bien. No deje de hacerlo”, resaltó la periodista.
“Así que aprovecho para despedirme, agradeciendo profundamente a todo el equipo de personas que trabajó aquí conmigo todo este tiempo… Y, sobre todo, a todos ustedes que me dieron su confianza y su preferencia desde hace tantos, tantos años. Muchas gracias de corazón”, finalizó en su mensaje.
Cabe resaltar que Sol Carreño no confirmó cuál será su destino en 2026; sin embargo, al ser un año de elecciones, es inminente que seguirá informando desde alguna nueva casa televisora.
