La prensa peruana está de luto. En horas de la tarde del domingo, una noticia sorprendió al gremio periodístico: Jaime Chincha, reconocido periodista con más de dos décadas de trayectoria en televisión, falleció a los 48 años. Su partida deja un vacío profundo en el periodismo nacional, donde su voz, estilo y rigor informativo marcaron una época. En este contexto, Sol Carreño, contó cómo fue la última conversación que tuvo con el exitoso comunicador.

Durante la más reciente emisión del programa dominical, Sol no pudo ocultar la conmoción ante la partida de su colega y amigo. Con la voz entrecortada y visiblemente conmovida, la periodista le dedicó un emotivo mensaje al aire. En medio del dolor, detalló sobre una promesa pendiente que quedó sin cumplirse con Chincha.

Sol Carreño le dedicó un sentido homenaje a Jaime Chincha. (Foto: composición GEC)

“El tiempo no llegó. Quienes lo conocimos, lo apreciamos muchísimo y lo vamos a extrañar muchísimo. Es muy difícil encontrar qué decir en un momento como este”, dijo la periodista en primera instancia.

“Jaime estuvo aquí, en este lugar, muchas veces. Fue reportero de Cuarto poder, condujo este programa algunas veces en mi lugar. Jaime estaba profundamente convencido de la capacidad de luchar por la democracia, de defender el derecho de todas las personas y sobre todo, de buscar la verdad”, agregó Carreño.

La promesa y última conversación que tuvo Sol Carreño y Jaime Chincha: conductora le dedicó homenaje en CUARTO PODER y contó algunos pasajes de su carrera

Profundamente afectada, Carreño recordó que en su última conversación, ambos habían hablado de reunirse pronto, de encontrar un momento para reencontrarse y compartirlo lejos del trabajo, como amigos. Sin embargo, ese esperado encuentro quedó suspendido en el tiempo. Nunca llegó a concretarse.

“Es que, la última vez que conversamos, quedamos en buscar un tiempo para tomarnos un café y el tiempo no llegó, y ojalá que esto nos sirva a todos para reflexionar sobre la capacidad de vivir (…)”, comentó la periodista.

Por último, Sol dejó un mensaje final de reflexión. “Vaya a tomarse el café con la persona que quiere, dígale todo lo bonito que quiere a las personas que aprecia y quiere”.

Quién fue Jaime Chincha

Jaime Chincha fue un periodista peruano reconocido por su aguda capacidad de análisis, su rigor en la entrevista y su estilo frontal ante las cámaras. Con más de 20 años de trayectoria, dejó huella en la televisión nacional como conductor de noticieros y programas políticos, destacándose por su compromiso con la verdad y su constante búsqueda de transparencia en la función pública. A lo largo de su carrera, trabajó en medios importantes y se consolidó como una voz influyente en el periodismo peruano, siempre dispuesto a incomodar al poder con preguntas directas y sin concesiones.