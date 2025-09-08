Tras la muerte de Jaime Chincha, sus amigos y colegas se pronunciaron, y enviaron las condolencias a la familia del periodista. Uno de los más sentidos mensajes fue el de Sol Carreño, conductora de Cuarto Poder, quien recordó la última conversación que tuvo con su excompañero.
En la reciente edición de Cuarto Poder se presentó un emotivo video que recopilaba los mejores momentos de Jaime Chincha durante su paso por Canal N. Este homenaje conmovió a la periodista, quien compartió su pesar por la muerte de su colega.
LEE: Figuras políticas lamentan el fallecimiento del periodista Jaime Chincha
“Quienes lo conocimos, lo apreciamos y lo vamos a extrañar muchísimo. Es muy difícil encontrar qué decir en un momento como este”, dijo la conductora de Cuarto Poder.
Asimismo, Sol Carreño recordó que la última vez que vio a Jaime Chincha quedaron en volver a juntarse para tomar un café; sin embargo, este momento nunca llegó a concretarse.
El periodista Jaime Chincha falleció el pasado domingo 7 de septiembre a los 48 años en su vivienda en el distrito de Miraflores. La causa de su deceso habría sido un infarto fulminante.
MÁS INFORMACIÓN: Familiares despiden en privado los restos del periodista Jaime Chincha en Miraflores
Cabe resaltar que Jaime Chincha fue un reconocido periodista peruano que formó parte de diversos medios de comunicación en el país.
