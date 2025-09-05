El artista mexicano Tito Fuentes, reconocido integrante de Molotov, reveló el motivo por el que decidió alejarse de sus compañeros y de la escena musical. Según dijo, está en proceso de recuperación y durante esta etapa se ha sometido a más de una decena de intervenciones quirúrgicas tras caer en “la adicción, el alcoholismo y un montón de cosas destructivas”.

En una reveladora entrevista con Playboy México, el músico mexicano reveló que ha atravesado un periodo de autodestrucción muy fuerte, que lo obligó a alejarse de la escena artística para priorizar su salud, tras décadas de excesos y descuidos.

“Al final, es una consecuencia de mis actos, llevo 30 años haciendo lo que se me dé la gana, sin cuidarme, ni física ni emocionalmente, entonces caí en la adicción, el alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”, señaló Ismael Fuentes, nombre real del artista, al citado medio.

Tito Fuentes, integrante de Molotov, revela que estuvo en coma durante su pausa musical. (Foto: Captura de video)

“Entré en una autodestrucción silenciosa y me fui haciendo pedazos; a mí la terapia me salvó la vida y el arte es lo más relajante que he encontrado… Me tuve que someter a cirugías y llevo 11, me hice una perforación en la cara, en, mucha destrucción… Busqué lastimarme”, agregó el músico.

Según reveló en la entrevista, uno de los momentos más difíciles de su vida fue durante una cirugía, cuando tuvo que ser inducido al coma por complicaciones médicas. En ese momento entendió que tenía que hacer cambios en su vida.

“No podía dejar de comer una paletita, un chicle, los llaman ‘sugar shots’, en el hospital, en la última intervención, algo salió mal y me mandaron tres días a coma inducido, a dormir, o sea, estuve muerto en vida dos días y medio, casi tres y, ahí, fue que algo cambió en mí, desperté y dije: bueno ya, a cuidarme”, reveló Tito Fuentes.

Cabe señalar que, alejarse de Molotov, no ha supuesto un sacrificio para el músico, quien reconoce que, tomarse un tiempo para cuidar su salud, es lo que necesita para algún día volver al lado de sus compañeros de grupo Miky, Randy y Paco.

Pese a que no está presentándose con la agrupación Molotov, Tito Fuentes se mantiene en el ámbito artístico como creador plástico y se encuentra presentando su colaboración con Bankaool a través de una muestra en cajeros automáticos.