Después de una semana de anunciar su compromiso con Taylor Swift, Travis Kelce rompió el silencio y dio detalles de uno de los momentos más esperados en su vida personal. En el podcast que conduce junto a su hermano Jason, el jugador de los Kansas City Chiefs confesó estar viviendo días de emoción tras la pedida de mano.

“Y agradezco a todos los que me contactaron y enviaron algo, todas las publicaciones y todo el entusiasmo que ha generado. Ha sido muy divertido contarles a todos con quién voy a pasar el resto de mi vida ”, comentó Travis, dejando entrever la felicidad que lo embarga.

Travis Kelce revela detalles íntimos de la pedida de mano a Taylor Swift. (Foto: Redes sociales)

Durante la conversación, Jason Kelce lo animó a profundizar en cómo han sido los días posteriores a la noticia. Travis no dudó en confesar: “Emocionante, ha sido increíble ”. Con una sonrisa, agregó que disfruta referirse a la cantante como su “prometida”, una palabra que ya forma parte de su rutina.

La pareja vivió uno de sus primeros momentos públicos tras el compromiso en el partido entre la Universidad de Cincinnati, alma máter de Travis, y la Universidad de Nebraska. En ese evento, el jugador presentó por primera vez a la estrella del pop como su prometida ante sus amigos de toda la vida. “Fue genial”, relató.

Travis Kelce confesó que disfruta llamar a Taylor “mi prometida” en su día a día. (Foto: Redes sociales)

El padre del deportista, Ed Kelce, reveló a News 5 Cleveland cómo fue la propuesta. Según relató, Travis invitó a Taylor al jardín de su casa en Lee’s Summit, Missouri, justo antes de salir a cenar. “La llevó allí, estaban a punto de salir a cenar, y él dijo: ‘Salgamos a tomar una copa de vino’... y fue entonces cuando él la invitó. Fue precioso”, detalló. El momento fue compartido en una videollamada con los padres de ambos para hacerlos partícipes de la noticia.

Ed también confesó que Travis había pensado en pedirle matrimonio a Taylor desde la temporada pasada de la NFL. Además, recordó una velada especial junto a la pareja: “Taylor preparó la cena. Disfrutamos de una cena maravillosa con ellos en el patio, viéndolos a los dos tan locos el uno por el otro. Es realmente genial”, comentó emocionado.