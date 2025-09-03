El Perú se alista para despedirse de una de sus producciones más exitosas y queridas. Este martes 9 de septiembre a las 9:30 p.m., Luz de Luna vuelve a las pantallas de América Televisión con su cuarta y última temporada, una entrega especial que promete emociones, revelaciones y nostalgia para los millones de seguidores que han acompañado al León de la cumbia desde sus inicios.

A lo largo de tres temporadas inolvidables y un spin-off, la telenovela ha marcado un hito en la ficción nacional, reuniendo a las familias frente al televisor para seguir las canciones, triunfos y luchas personales de su protagonista. Ahora, en esta etapa final, los televidentes acompañarán al León en un viaje a sus raíces, enfrentándose a recuerdos de la infancia y secretos que podrían cambiarlo todo.

“Creo que es una de las temporadas más conmovedoras. Vamos a mostrar de dónde viene León, lo que lo marcó desde pequeño y cómo esos recuerdos podrían cambiar su vida. Para mí, interpretarlo en este viaje hacia sus raíces es un desafío hermoso”, comentó André Silva, protagonista de la historia.

André Silva y Naima Luna lideran un elenco de figuras consagradas y nuevos talentos. (Foto: Del Barrio Producciones)

Junto a él, Naima Luna, en el papel de Luz, reafirma su rol como pilar fundamental en la trama, recordando al público que el amor ha sido siempre el motor del León en cada etapa de su vida. La química entre ambos personajes se mantiene como el corazón de esta producción.

El elenco de esta última temporada combina rostros experimentados con nuevos talentos. Entre ellos destacan Marisol Aguirre, Juan Carlos Rey de Castro, María Grazia Polanco, Renato Rueda, Zoe Fernández, Ivanov Chamulak, Jesús Neyra, Salvador Ballón, Alejandra Saba, Fernanda Llanos y Thiago Vernal, quienes se suman a figuras ya entrañables para el público como Vanessa Silva, Liliana Trujillo, Alfonso Santistevan, Wendy Vásquez y Emilram Cossio.

Cada episodio promete ser un homenaje a los seguidores de la novela, gracias a una producción cuidada, locaciones imponentes y actuaciones que buscan dejar huella. Con esta despedida, Luz de Luna reafirma por qué se convirtió en la novela favorita del país y por qué su rugido quedará grabado en la memoria de los peruanos.