Pablo César Castillo Ticerán, chofer que atropelló al conocido streamer Furrey en julio pasado, fue puesto en libertad luego de que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima declarara fundada la apelación presentada por su defensa y revocara la prisión preventiva que cumplía en el penal de Lurigancho.

En su lugar, el PJ dictó comparecencia con restricciones y el pago de una caución de S/20 mil, que deberá realizar hasta el 30 de septiembre. De no cumplir, la medida quedará sin efecto y tendrá que volver a prisión.

Cabe resaltar que Pablo César Castillo Ticerán no podrá salir de Lima sin autorización del Poder Judicial y acudirá cada 30 días a pasar control biométrico.

Hermano de chofer que atropelló a Furrey dice que su familiar no se cruzó la luz roja.

En declaraciones para Panamericana Televisión, el conductor resaltó que su detención y sus dos meses en prisión fueron medidas injustas y una experiencia terrible.

“He estado detenido injustamente y hoy he podido lograr mi libertad gracias a toda mi familia y mi abogado. Realmente ha sido una pesadilla para mí. No le deseo a nadie este mal momento que yo he pasado durante dos meses”, declaró al citado medio.

Así fue la reaparición de Furrey en el podcast "Habla Good". (Foto: Captura de YouTube)

Como se recuerda, el streamer Antonio Crespo, más conocido como Furrey, fue atropellado cuando manejaba su scooter, lo que lo llevó a UCI con un estado complicado que amenazaba su vida. Afortunadamente, su recuperación ha sido favorable y viene recuperándose en su hogar y se reincorporó al podcast “Habla Good”.

“Primero quiero agradecer a mi familia. Especialmente para mi esposa, porque fue difícil para ella. Por eso, le tengo un nuevo nivel de respeto, porque si yo hubiese estado en su lugar habría enloquecido”, dijo Crespo Galán.

Agregó que “he tenido mucha suerte también por los médicos que me han tocado, por las enfermeras”, comentó. “Mi terapeuta me ha ayudado a recuperar mis piernas y por fin encontré una psicóloga que me entiende”.