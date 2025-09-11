Caso Furrey: Abogados de ambas partes explican a detalle sus defensas y aclaran cómo seguirá el proceso

Tres meses después de registrado el accidente de tránsito que envió al youtuber Antonio Crespo Galán, mejor conocido como Furrey, a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) la defensa legal del chofer involucrado asegura tener evidencia que demostraría la inocencia de su patrocinado y advirtió que presentaría una contrademanda contra la figura pública.

En estas doce semanas, Crespo consiguió recuperarse “milagrosamente” y hace pocos días se reintegró a la mesa de conducción del programa en el que participa.

Mientras tanto, Pablo Castillo Ticerán, conductor del automóvil implicado en el accidente, fue liberado el sábado 6 de setiembre luego de que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima revocara el fallo de prisión preventiva en su contra, razón por la que había estado recluido en el penal de Lurigancho durante los últimos dos meses.

Cabe resaltar que Castillo mantiene comparecencia con restricciones y deberá pagar una caución de 20 mil soles hasta fin de mes o volverá a prisión, según determinó el tribunal.

Tras su liberación, el conductor del vehículo describió haber vivido una “pesadilla” y denunció haber estado “detenido injustamente”.

La prisión preventiva contra Pablo Castillo Ticera fue revertida el 6 de setiembre.

“El informe pericial emitido por el perito Pablo Huayta el 28 de agosto concluye tres puntos. Primero, que él no ha podido determinar si mi patrocinado cruzó en luz roja o verde porque los videos están en blanco y negro. Segundo, la velocidad a la que iba el vehículo de mi patrocinado porque no tiene los elementos necesarios y por ello pide la participación de otro perito para que lo ayude. Tercero, la visibilidad, concluye que ninguno de los dos conductores tenía visibilidad para ver el uno del otro”, comenta a El Comercio Raúl Sotelo, abogado de Castillo.

Jéner Cáriga, defensor de Crespo, responde por su parte que “este informe pericial no concluye absolutamente nada. No puede concluir nada respecto del semáforo, no se ha podido determinar la velocidad porque no existe evidencia como huellas de frenada y la Fiscalía está realizando una ampliación de la pericia. La única conclusión es que ambos conductores no han tenido visibilidad. Finalmente, el informe se refiere al factor de responsabilidad, donde el perito refiere que está a la espera del resultado de velocidad”.

El Comercio tuvo acceso al informe pericial ordenado por la Fiscalía y confirmó que, en efecto, indica que no se puede apreciar el semáforo vehicular de la avenida Arriola, mientras que al estar en blanco y negro no se puede determinar en qué color estaba el semáforo peatonal que sí aparece en imagen.

Este Diario también confirmó que la velocidad del vehículo conducido por Castillo no ha podido ser determinada y que la visibilidad de ambos se encontraba obstruida por las mallas metálicas de seguridad instaladas en el separador central.

Tras varias semanas de recuperación, Furrey volvió al programa que conduce en YouTube.

- Luz verde o luz roja -

Ante la falta de conclusiones por parte del peritaje oficial, la defensa de Castillo encargó un informe pericial de parte al coronel PNP (r) Adán Alvarado Ramos. En él concluye que “razonable y técnicamente se demuestra que el conductor de la UT-2 (scooter) ingresó a la calzada enfrentado a la luz roja del semáforo, por lo tanto no acató el mensaje de parar”.

“Puede haber incluso un debate pericial porque mi perito dice que sí se puede determinar que quien cruzó la luz roja fue el señor Crespo. Sobre ese punto hay una divergencia. Pero, además, el perito oficial en ninguna parte dice que mi patrocinado cruzó la luz roja, con eso también se cae la teoría del fiscal”, asegura Sotelo.

En declaraciones a otros medios en los últimos días, la defensa de Crespo aseguraba que este peritaje de parte no había sido incluido en la carpeta fiscal. Sin embargo, una disposición fiscal emitida el 5 de setiembre por la Fiscalía a la que tuvo acceso El Comercio confirma la recepción del peritaje de parte el día previo y ordena su inclusión a la carpeta fiscal.

El peritaje oficial no ha podido determinar qué luz marcaban los semáforos al momento del accidente. El peritaje de parte, solicitada por la defensa de Castillo, mientras tanto asegura que el conductor cruzó con luz verde a su favor.

El abogado Cáriga, señaló a este Diario que "con respecto a la pericia de parte no voy a sacar conclusiones en lo absoluto porque es totalmente parcializada, no es para nada objetiva. Un debate pericial se daría en otro estado del proceso, en el juicio oral, ahora estamos en la etapa de investigación. Ahora, nosotros también vamos a realizar una pericia de parte que sea objetiva, leyendo las conclusiones de la pericia oficial y solicitando que se tengan en cuenta todas las diligencias vertidas en este caso. En la pericia que realizó la otra parte no se tomó en cuenta ni el acta fiscal que firmamos ambos abogados y donde indica que el vehículo habría pasado la luz roja“.

La defensa de Furrey prevé realizar su peritaje de parte en un mes aproximadamente, detalló Cáriga.

El Comercio pudo confirmar que el acta fiscal realizada el 12 de julio indica que “a las 13:10:41 del video, ocurre un siniestro vial, cuando el semáforo vehicular continuaba en rojo”. La defensa de Castillo, representada por Edgar Hinojosa Espinoza, solo incluye como observación “que está en proceso de determinación si el scooter podía o no transitar por dicho lugar” antes de firmar el documento en señal de conformidad.

Este Diario también pudo confirmar que el peritaje de parte ordenado por la defensa de Castillo no incluye dicha acta entre los documentos señalados; sin embargo, el mismo da cuenta sobre el impedimento que tuvo el perito Adán Alvarado para acceder a la carpeta fiscal durante su investigación.

- Contrademanda -

El abogado Sotelo señaló a El Comercio que el 8 de setiembre solicitó al fiscal Moisés Fernández que “señale día y hora para que se le tome declaración al señor Antonio Crespo Galán, debiéndose notificar con dicho fin”. El documento posee un sello que confirma la recepción por parte de la Fiscalía a las 2:53 p.m. del mismo día.

“Él no ha declarado hasta ahora en el proceso, en la investigación. Me parece extraño que el fiscal no cite al agraviado para que dé su versión. Tenemos un pliego de preguntas para que él absuelva y diga qué es lo que pasó, qué hacía manejando un scooter en una vía peatonal, qué hacía sin los elementos que el reglamento de tránsito señala como chaleco o casco, qué hacía cruzándose la luz roja. Son como 20 preguntas que tenemos para hacerle”, asegura el abogado de Castillo.

La defensa de Furrey, mientras tanto, explica que el youtuber “jamás ha sido citado. La Fiscalía tiene aproximadamente dos meses y medio más para continuar investigando y dentro de ese plazo lo van a citar. De hecho nosotros queremos que lo citen para que pueda brindar su declaración. Por eso digo que hay varias cosas en las que este abogado (Sotelo) miente y miente. Es increíble la manera en cómo desliza ideas sin corroborar”.

Según Sotelo, otro momento importante que esperan de su lado es la declaración de los peritos, tras lo que “vamos a pedir el archivamiento de esta denuncia porque no hay elementos de convicción que señalen que mi patrocinado es el responsable. El responsable del accidente, por su conducta imprudente y temeraria es el señor Antonio Crespo Galán. Luego que lo archiven, el segundo paso será interponer una demanda de tipo civil de indemnización de daños y perjuicios por el daño moral, psicológico y a su familia que ha sufrido el señor Castillo”.

El abogado del conductor aseguró a El Comercio que esta demanda se presentaría el próximo verano y estaría dirigida contra Crespo “porque él es el causante del accidente que generó todo” y, además, contra el fiscal por abuso de autoridad “porque la Cuarta Sala ha dicho que ninguno de los elementos que establece el artículo 268 del Código Penal (para ordenar prisión preventiva) se cumple en este caso”.

Al ser consultado sobre esta posible demanda, Cáriga respondió que “espero que lo hagan para podernos defender. No hay fundamentos y evidentemente eso se lo van a archivar en su momento porque el requerimiento de prisión preventiva lo pide la Fiscalía y lo concede el Poder Judicial“.