Defensa de chofer que atropelló a streamer Furrey evalúa iniciar contrademanda

El caso del atropello al streamer Antonio Crespo, más conocido como “Furrey” ocurrido en el distrito de La Victoria continúa. Esta vez, la familia de Pablo Castillo, chofer y padre de familia que atropelló a streamer, evalúa iniciar contrademanda.

Castillo Ticera salió en libertad hace dos días y su familia lo recibió emocionado en la panadería que administran en Ate, donde Castillo aseguró que su detención fue “una injusticia”.

“Yo no me he pasado la luz roja ni tampoco iba a excesiva velocidad. En cuestiones de culpa, eso lo ve mi abogado, yo no hecho la culpa a nadie, ya se verán los hechos. He vivido un vía crucis, estoy con daños psicológicos a nadie deseo que vaya a prisión. Aún no me he recuperado al 100 %, es una injusticia”.

“Yo no li vi (Furrey) por la rejas. Él cruzó de una manera en que se produjo esto”, Los temas de contrademanda lo estamos evaluando y eso lo verá mi defensa“, precisó a ATV Noticias.

En tanto, su abogado, Raúl Sotelo, respaldó la versión asegurando que existen dos peritajes que no pudieron confirmar.

"