El Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (SINESSS) informó que más de 14 mil profesionales de la salud iniciarán este martes 9 de septiembre una huelga indefinida en todos los hospitales de EsSalud del país.

La medida, anunciada mediante un comunicado, se da en reclamo de mejores condiciones laborales, el cumplimiento de compromisos pendientes y la reparación de equipos médicos esenciales.

El gremio SINESSS anunció que la medida se realizará a nivel nacional.

La jornada de protesta comenzará con una movilización en Lima. Según lo programado, partirá a las 8 a.m. desde el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), recorrerá la avenida Salaverry y culminará con un plantón frente a la sede central de EsSalud.

Uno de los puntos críticos de la demanda es la situación del tomógrafo del INCOR, inoperativo desde junio de este año, lo que afecta la atención de cientos de pacientes cardíacos.

“El INCOR es el centro de referencia nacional en enfermedades del corazón y goza de prestigio internacional, por lo que la paralización de un equipo vital evidencia el nivel de abandono que atraviesa EsSalud”, advirtió el sindicato.

Entre los principales reclamos figuran la igualdad en cargos gerenciales con acceso meritocrático, el cierre de brechas de personal y el hacinamiento en hospitales, la restitución del bono de especialidad y el rechazo a la negativa de brindar atención médica integral a las propias enfermeras en sus centros de labores.

En declaraciones a RPP, Vitalia Pisfil Farro, secretaria general del SINESSS – Base INCOR, señaló: “Esta huelga representa la voz de más de 14 000 enfermeras que están al servicio de los más de 12 millones de asegurados del país. No buscamos confrontar: exigimos condiciones laborales dignas para asegurar una atención de calidad que los peruanos merecen”.