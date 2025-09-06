Las postulaciones a la convocatoria 2026 del concurso Beca 18 iniciarán este lunes 8 de setiembre, confirmó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). El gobierno de Dina Boluarte había anunciado que se adjudicarán 20 000 becas, al igual que en la edición 2025.

Los jóvenes interesados pueden revisar las bases y los documentos necesarios para postular a través de la web oficial del concurso: www.pronabec.gob.pe/beca-18/. Podrán postular de forma virtual y gratuita por esta misma vía.

Los ganadores de las becas tendrán la cobertura económica de sus gastos académicos y de manutención durante toda su formación profesional en universidades o institutos de la elección de los postulantes. Este financiamiento incluye el examen o carpeta de admisión; matrícula; pensión de estudios; nivelación académica (si es parte de la malla curricular); obtención del grado, título y/o equivalente; alimentación; alojamiento; y movilidad local.

Además, en caso corresponda, también se coberturará el idioma inglés, materiales de estudios, vestimenta y/o uniforme, transporte interprovincial y otros.

La convocatoria 2025 de Beca 18 entregó 20 000 becas en total, para beneficiar a estudiantes de excelencia académica y bajos recursos económicos u otras condiciones de vulnerabilidad. Foto: Pronabec

Requisitos de postulación

En Beca 18-2026 podrán participar los escolares del último grado del nivel secundaria o egresados del colegio que hayan alcanzado un buen o alto rendimiento académico. Además, deben vivir en alguna condición de vulnerabilidad o situación especial establecida en sus 10 modalidades.

Ordinaria , para quienes acrediten la condición de pobreza y pobreza extrema, según el Sisfoh.

, para quienes acrediten la condición de pobreza y pobreza extrema, según el Sisfoh. Vraem , para quienes estudiaron en secundaria en el ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

, para quienes estudiaron en secundaria en el ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Huallaga , para quienes residen en dicha zona

, para quienes residen en dicha zona Protección , para quienes durante su adolescencia estuvieron bajo tutela del Estado o de terceros

, para quienes durante su adolescencia estuvieron bajo tutela del Estado o de terceros Fuerzas Armadas (FF. AA.), para los licenciados del Servicio Militar Voluntario con un periodo mínimo de 12 meses

(FF. AA.), para los licenciados del Servicio Militar Voluntario con un periodo mínimo de 12 meses Comunidades Nativas Amazónicas (CNA) para los pertenecientes a una comunidad nativa amazónica registrada en el Ministerio de Cultura u otras bases de datos.

(CNA) para los pertenecientes a una comunidad nativa amazónica registrada en el Ministerio de Cultura u otras bases de datos. Pueblo Afroperuano (PA) para los pertenecientes a una organización representativa afroperuana registrada en el Ministerio de Cultura.

(PA) para los pertenecientes a una organización representativa afroperuana registrada en el Ministerio de Cultura. Repared , para las víctimas, o familiares directos, de la violencia ocurrida en el país entre 1980 y 2000.

, para las víctimas, o familiares directos, de la violencia ocurrida en el país entre 1980 y 2000. EIB , para quienes dominen una de las 49 lenguas originarias priorizadas en el proceso y deseen estudiar la carrera en Educación Intercultural Bilingüe.

, para quienes dominen una de las 49 lenguas originarias priorizadas en el proceso y deseen estudiar la carrera en Educación Intercultural Bilingüe. Hijos de Docentes, dirigido a los hijos de los maestros de la Carrera Pública Magisterial.

Las personas con discapacidad no tienen límite de edad y reciben puntaje adicional.

Los ganadores de Beca 18 pueden estudiar en universidades e institutos púbicos o privados del país. Foto: Pronabec

Fechas clave de Beca 18-2026

La inscripción inicia este lunes 8 de setiembre y culmina el domingo 5 de octubre a las 11:59 p. m.

El 4 de noviembre se conocerá la lista de aquellos que acreditaron cumplir con los requisitos y podrán rendir el ENP para medir su rendimiento académico. Esta prueba se realizará el domingo 16 de noviembre de forma presencial y simultánea en todo el país.

Revisa el estado de tu Sisfoh

En la modalidad Ordinaria de Beca 18, un requisito básico es acreditar condición de pobreza o pobreza extrema, según la clasificación socioeconómica del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Esta se puede consultar en la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de tu municipalidad de residencia o desde cualquier lugar de manera virtual en la plataforma “Consulta Mi Hogar” siguiendo estos pasos:

Entrar a https://consultamihogar.ofis.gob.pe/ e ingresa tu número de DNI o de un integrante mayor de edad de tu hogar. Luego, digita el número de identificación que aparece en la pantalla, y selecciona el botón ‘Consultar’. Al ingresar, si tu hogar figura en el Registro de Información Social (RIS), te pedirá responder tres preguntas de validación relacionadas al jefe o jefa de tu hogar y da clic en ‘Continuar’. Inmediatamente saldrán los datos de tu hogar con el nivel de la clasificación socioeconómica (“pobre”, “pobre extremo” o “no pobre”) y la vigencia de la misma.

La clasificación socioeconómica tiene una vigencia de 4 años en el ámbito urbano, 6 años en el rural y 8 años en comunidades indígenas amazónicas. En caso de haber caducado, un integrante adulto del hogar debe tramitar la actualización de esta clasificación en la ULE del municipio de residencia.